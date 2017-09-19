جنوب الوادي للبترول تستعد لتوقيع 4 اتفاقيات جديدة

نسمة بيومي وعمر سالم أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاستمرار في المشاركة في تنمية صعيد مصر يساهم في تنفيذ توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة بصورة فعالة وحقيقية، من خلال التوسع في جميع الأنشطة البترولية من أعمال بحث واستكشاف وإنتاج وتكرير وتصنيع ونقل وتوزيع المنتجات ا

نسمة بيومي وعمر سالم

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاستمرار في المشاركة في تنمية صعيد مصر يساهم في تنفيذ توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة بصورة فعالة وحقيقية، من خلال التوسع في جميع الأنشطة البترولية من أعمال بحث واستكشاف وإنتاج وتكرير وتصنيع ونقل وتوزيع المنتجات البترولية والإسراع في مشروعات توصيل الغاز، والعمل على جذب استثمارات جديدة في مجال البحث عن البترول والغاز في مناطق امتياز جنوب الوادى من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية، وذلك بهدف الاستمرار في أعمال تنمية محافظات الصعيد والذي يأتى على قائمة أولويات قطاع البترول وهو ما ينعكس إيجابيًا على أهالي صعيد مصر.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول، لاجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول لإعتماد نتائج أعمالها خلال العام المالى 2016 -2017، بحضور وكيل أول الوزارة لشئون البترول ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ورئيس هيئة البترول، ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات.

وطالب الوزير بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر وجنوب مصر، موضحًا أهمية هذا المشروع الذي يُعد أحد أهم ثمار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.

من جانبه، استعرض المهندس محمد شيمى، رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال، مشيرًا إلى أن عدد الاتفاقيات البترولية السارية حتى نهاية عام 2016-2017، بلغ 17 اتفاقية وأن هناك 4 اتفاقيات أخرى في مرحلة الإجراءات تمهيدًا لتوقيعها.

وأضاف أنه جار المشاركة في ورش العمل الخاصة بتطوير وتحديث قطاع البترول، فيما يخص الاتفاقيات والاستكشاف لتطوير وتيسير إجراءات طرح المزايدات وتطوير النموذج الخاص بالاتفاقيات البترولية المعمول بها في مصر ومقارنتها بالنماذج الأخرى في دول العالم لاختيار وتطبيق ما يتناسب منها مع النموذج المصرى، وبالنسبة لبرنامج عمل الشركة الاستكشافى أوضح أنه تم خلال عام 2016-2017 حفر 13 بئرًا استكشافية.

ولفت الشيمى إلى طرح مشروع البحث المتكامل الذي يغطى المناطق المفتوحة بجنوب الوادى لتجميع بيانات حديثة عن المناطق الواعدة حيث تم إسناد (المنطقة أ – البحر الأحمر) إلى تحالف شركتى تى جى إس وشلمبرجير (ويسترن جيكو) وإسناد (المنطقة ب – البرية المفتوحة بصعيد مصر) إلى شركة تى جى إس التي تنفذ للمرة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، تمهيدًا لطرحهما مستقبلًا في مزايدات عالمية للبحث والإستكشاف عن البترول والغاز، وتدعيمًا لهذا التوجه تعاقدت الشركة مع هيئة المواد النووية للقيام بمشروع مشترك لإجراء عمليات مسوحات جاذبية ومغناطيسية لتغطية المناطق المفتوحة بنطاق عمل الشركة.

وقال رئيس الشركة إن معمل تكرير بترول أسيوط ساهم في الوفاء بنحو 81% من احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية من أسيوط إلى أسوان والوادى الجديد، وأنه تم خلال العام تشغيل 6 محطات تموين سيارات جديدة تابعة لشركة النيل لتسويق البترول ليصل عدد محطاتها إلى 65 محطة وجار إنشاء 16 محطة جديدة في إطار رفع كفاءة الخدمات بمحافظات الصعيد، وفيما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بمحافظات الصعيد أشار إلى أنه تم توصيل الغاز إلى نحو 121 ألف وحدة سكنية بمختلف محافظات الصعيد خلال العام ومن المستهدف توصيل الغاز إلى نحو 7ر154 ألف وحدة سكنية بمحافظات الصعيد خلال العام المالى 2017-2018 بخلاف عملاء النشاط الصناعى والتجارى.