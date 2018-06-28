جنوب الوادي للأسمنت: نستثمر 5.3 مليون دولار في أبراج كابيتال

مصطفى طلعتقالت شركة جنوب الوادي للأسمنت، إنها تستثمر 5.3 مليون دولار في مجموعة أبراج كابيتال، في صورة أسهم بعدة أنشطة.وأكدت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة المصرية، أنه لا يوجد تأثير على القوائم المالية بالسلب حتى تاريخه، مؤكدة أنها لم تحصل على أي مراسلات تخص تصفية الشركة.وأضافت

مصطفى طلعت

قالت شركة جنوب الوادي للأسمنت، إنها تستثمر 5.3 مليون دولار في مجموعة أبراج كابيتال، في صورة أسهم بعدة أنشطة.

وأكدت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة المصرية، أنه لا يوجد تأثير على القوائم المالية بالسلب حتى تاريخه، مؤكدة أنها لم تحصل على أي مراسلات تخص تصفية الشركة.

وأضافت جنوب الوادي للاسمنت أن الشؤون القانونية بالشركة بصدد مخاطبة أبراج لاستيضاح ما ينشر بالصحف ومدى صحته من عدمه، مؤكدة أن المجموعة ليست من المساهمين.

جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة المصرية، يوم 25 يونيو الجاري، للشركات توضيح موقفها حول وجود أي علاقة مع “أبراج”، والتي قررت مؤخرًا تصفية أعمالها بشكل مؤقت.

يشار إلى أن “أبراج” لها عدة استثمارات بمصر تتضمن مجموعة مستشفيات كليوباترا، وجامعة النهضة و«سبينيس» للتجزئة، وشركة كريم لخدمات نقل الركاب.

كانت مصادر قد صرحت، لـ”المال”، سابقًا، أن إدارة جامعة النهضة تدرس مصير استثمارات أبراج بالجامعة، متابعة أن كل الخيارات واردة، بما فيها بيع تلك الحصة، سواء للمساهمين الحاليين أوالآخرين.

أما عن «سبينيس» للتجزئة، فقالت إنه سيتم إحياء ملف بيع حصة «أبراج» بالشركة خلال النصف الثانى من العام، وكان قد تم إرجاؤها منذ فترة.

وأوضحت المصادر أن إحياء ملف البيع يعود إلى تطور الأداء المالى لـ«سبينيس» وليس له علاقة بأزمة “أبراج”.

يذكر أن “أبراج” كانت قد عينت شركة فاروس المالية القابضة مستشارًا ماليًا منذ فترة للتخارج من “سبينيس”، إلا أنه تم إرجاء الصفقة لأجل غير مسمى.

أما شركة مستشفى كليوباترا، فقد أفصحت مؤخرا أن حصة “أبراج” غير المباشرة فى الشركة تقل عن 5%، من خلال مساهمتها فى صناديق الاستثمار المدارة لصالح الشركاء المحدودين.

وتابعت «كليوباترا»: “أن تلك الصناديق تمتلك إضافة إلى مجموعة من الشركاء الاستثمارين من مؤسسات التمويل التنموى حصة %69 من أسهم شركة مستشفى كليوباترا”.

كانت شركة «أبراج» قد تخارجت مؤخرا من حصتها بشركتى القاهرة للاستثمارات، وأوراسكوم كونستركشن.