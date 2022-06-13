جنوب الوادي للأسمنت تطالب "التنمية الصناعية" بـ160.3 مليون جنيه

حركت شركة جنوب الوادي للأسمنت دعوى قضائية ضد هيئة التنمية الصناعية للمطالبة باسترداد 160 مليون جنيه التي دفعتها الشركة كمقابل لرخصة خط اسمنت جديد، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

من خلال دعوى قضائية مقابل رخصة خط الأسمنت

وقالت جنوب الوادي إنها تقدمت سابقا للحصول على للخط الجديد المطروحة للمزايدة طبقا لكراسة الشروط وسددت 160.3 مليون جنيه، إلا انه تكشف أن الهيئة منحت خلال تلك الفترة 6 رخص لـ6 خطوط أسمنت دون مزايدة، ما دفعها إلى إقامة الدعوى المذكورة أمام محكمة القضاء الإداري.

وكانت جنوب الوادي أعلنت في 2016 حصولها على موافقة مبدئية رقم (31439) لسنة 2016 لرخصة خط أسمنت في بني سويف، بتكلفة 160.3 مليون جنيه، بطاقة مليوني طن سنويا.

وتراجعت خسائر جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 12.5% خلال الربع الأول من العام الحالي حيث سجلت 31.2 مليون جنيه، مقابل 62.12 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 206.14 مليون جنيه، مقابل 62.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.