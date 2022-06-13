جنوب الوادي للأسمنت تحرك عدة دعاوى قضائية ضد مطالبتها برسم التنمية

قامت شركة جنوب الوادي للأسمنت بتحريك عدد من الدعاوى القضائية اختصمت فيها كلا من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومسؤولون آخرون، لوقف مطالبات خاصة برسم التنمية، والغاء قرارات صادرة بفرض رسم تنمية عليها.

وقالت الشركة أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزير المالية وآخرين ضد المطالبات الخاصة برسم التنمية، وأخرى ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لإلغاء القرار بفرض رسم تنمية عن الفترة من 2009 إلى 2018، وأخرى ضد وزير المالية لإلغاء القرار الصادر بفرض رسم تنمية عن الفترة من 2013 إلى 2014.

وقالت الشركة أيضا أنها رفعت دعوى قضائية رقم 21217 ضد رئيس مجلس الشيوخ ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مصلحة الضرائب لعدم دستورية القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة لعدم أخذ رأي مجلس الشورى فيه قبل إقراره من مجلس الشعب.

يشار إلى أن القانون المذكور كان ينص على فرض رسم تنمية بواقع 27 جنيهاً على كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت . على أن يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه .

وفي عام 2018 تم نعديل القانون ليتم فرض رسما قدره 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها المصانع في انتاج الأسمنت،

ونص القانون على أنه في جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم، 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم انتاجه، وكلف القانون مأموريات الضرائب المختصة بتحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت.

وأقامت الشركة كذلك دعوى استغلال محاجر ومطالبة بسداد مستحقات ضد الإدارة العامة لرسم التنمية عن مطالبتها برسم التنمية عن الفترة من يناير 2017 حتى يونيو 2021.

وتراجعت خسائر جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 12.5% خلال الربع الأول من العام الحالي حيث سجلت 31.2 مليون جنيه، مقابل 62.12 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 206.14 مليون جنيه، مقابل 62.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.