«جنوب الوادي للأسمنت» تتوقع ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى 50% جراء زيادة أسعار الغاز

مجلس الوزراء قرر الخميس الماضى زيادة أسعار الغاز لمصانع الحديد، والأسمنت، والبتروكيماويات بنسبة 28%

توقعت شركة “جنوب الوادي للأسمنت” أن ترتفع تكلفة الإنتاج عليها نتيجة الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز بنسبة من 30 : 50%، لافتةً إلى أن الشركة تُجرى دراسة مفصلة لبحث التأثيرات على خطط الإنتاج والمبيعات .

وأضافت الشركة في إفصاح مُرسل للبورصة المصرية اليوم، أنها ستوافي البورصة بأي تطورات في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة .

وكان مجلس الوزراء قرر الخميس الماضى زيادة أسعار الغاز لمصانع الحديد، والأسمنت، والبتروكيماويات بنسبة 28% لتصل إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تثبت عند 4.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى.

وكانت القوائم المالية لشركة جنوب الوادي للأسمنت، عن الربع الأول من العام الجاري، كشفت عن تراجع خسائر الشركة بنسبة 14% على أساس سنوي.

وسجلت الشركة خسائر بلغت 35.69 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 41.39 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 62.12 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 88.75 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2020.

يُشار إلى أن جنوب الوادي للأسمنت سجلت صافي خسائر بلغت 250.59 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بقيمة 316.34 مليون جنيه خلال 2019.