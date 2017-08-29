جنوب الوادى للأسمنت: حصلنا على نصف موافقات خط الإنتاج الثانى

رجب عزالدين قالت شركة جنوب الوادى للأسمنت، إنها حصلت على نصف الموافقات المطلوبة لتنفيذ الخط الإنتاج الثانى بالشركة. جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص الخطوات التى تمت فى هذا السياق حتى الآن. وقالت الشركة فى البيان: "تم دفع قيمة الرخصة، وقيمتها 160 مليون جنيه، كما تم الحصول على 50



رجب عزالدين

قالت شركة جنوب الوادى للأسمنت، إنها حصلت على نصف الموافقات المطلوبة لتنفيذ الخط الإنتاج الثانى بالشركة.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص الخطوات التى تمت فى هذا السياق حتى الآن.

وقالت الشركة فى البيان: “تم دفع قيمة الرخصة، وقيمتها 160 مليون جنيه، كما تم الحصول على 50% من الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، حسب طلب هيئة التنمية الصناعية، وجارٍ الحصول على باقى الاتفاقيات”.

وانتهت الشركة من تنفيذ طاحونتى الأسمنت، وسيتم اختبارها فى نهاية العام الحالى.

وتعتزم مجموعة آل شربتلي ضخ استثمارات جديدة في مصر بنحو 2.150 مليار دولار، من بينها تنفيذ الخط الثاني للإنتاج بشركة جنوب الوادي للأسمنت باستثمارات 150 مليون دولار.

وأعلنت جنوب الوداي فى وقت سابق عن فوزها برخصة أسمنت ببني سويف، وتبلغ تكلفتها 160.3 مليون جنيه بطاقة انتاجية حوالي مليوني طن سنويا.

