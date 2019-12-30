«جنوب الوادى» للأسمنت تُحرك دعوى قضائية لعدم سداد أقساط ضريبة المبيعات

قامت شركة جنوب الوادي للأسمنت بتحريك دعوى قضائية تطالب فيها بعدم سداد أقساط ضريبة المبيعات المُستحقة عليها لمصلحة الجمارك، فيما لم يتم الفصل في الدعوى بعد.

وبلغت القيمة المستحقة لضريبة المبيعات في 30 سبتمبر 2019، ما قيمته 56.7 مليون جنيه، مستحقة على آلات ومعدات ولوازم خطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

فيما تم تأجيل سداد باقي قيمة الضريبة لتُسدد خلال 3 أشهر من بدء الإنتاج، وفقا للقوائم المالية لجنوب الوادي في أول 9 أشهر من 2019.

وقالت الشركة إنها قامت برفع دعوى قضائية للمطالبة بعدم سداد باقي أقساط ضريبة المبيعات المُستحقة، ولم يتم الفصل فيها بعد.

دعوى تحكيمية أخرى ضد ريلاينس

يشار إلى أن جنوب الوادي قامت أيضًا بتحريك دعوى تحكيمية ضد الحكم الصادر لصالح شركة ريلاينس المُدير السابق لمصنعها ببني سويف، والقاضي بسداد جنوب الوادي مبلغ 193 مليون جنيه ضد الأخيرة، وفقًا للقوائم.

935 % زيادة بخسائر أول 9 أشهر من العام

يشار إلى أن جنوب الوادي للأسمنت شهدت قفزة قوية في خسائرها الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 935%؛ لتصل إلى 173.9 مليون جنيه، مقابل 18.6 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات نشاط الأسمنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 47%، إلى 345 مليون جنيه، مقارنة بـ 565 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.