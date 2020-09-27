استثمار

«جنوب الوادى» تستعد لمواجهة فيضان النيل

أقامت حاجزا لحماية 2500 فدان فى توشكى
أحمد عاشور 9:41 ص, الأحد, 27 سبتمبر 20 9:41 ص, الأحد, 27 سبتمبر 20

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كثفت شركة جنوب الوادى العاملة فى منطقة توشكى جهودها مع الجهات المعنية للاستعداد لمياه فيضان النيل، والتى تبعد مسافة كيلو متر واحد فقط عن أراضيها على مسقى 8 و9.

وقالت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام لـ«المال»، إن «جنوب الوادى» أقامت حاجزاً ترابياً باستخدام الكراكات لحماية أراضيها المهددة بالغرق، وتصل إلى 2500 فدان تم استصلاحها ومجهزة بالمعدات اللازمة.

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وأضافت أن تهديدات الفيضان هذا العام قوية للغاية، مشيرة إلى تدفق المياة باندفاع شديد، وتمتد خطورتها لمناطق بالدلتا.

وكان محمد السباعي، المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى والموارد المائية، قال فى تصريحات مطلع الشهر الجاري إن الوزارة على أهبة الاستعداد لأى فيضانات محتملة.

وأضاف: «سنفتح مفيض توشكى إذا كنا فى حاجة لذلك».

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وكان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قد قام بزيارة محافظة أسوان منذ أيام لتفقد أنظمة السد العالى وقنطرة المفيض وقناة مفيض توشكى، ومتابعة التقدم فى الأعمال الجارى تنفيذها والوقوف على جاهزية الأنظمة لاستقبال الفيضان.

وامتلكت «جنوب الوادى» 120 ألف فدان فى توشكى فى 2001، انخفضت إلى 45 ألفًا بعد نقل ملكية 75 ألفاً إلى الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، بموجب قرار جمهورى فى 2019. وتتوزع ملكية الأراضى فى توشكى حالياً بواقع 303 ألف فدان لـ«الوطنية لاستصلاح الأراضى»، و45 ألفاً لجنوب الوادى، و16.3 ألف فدان لـ«الراحجى»، و37.5 ألف فدان لـ«الظاهرة»، بجانب الأراضى المخصصة لشركة الريف المصرى ضمن المشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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