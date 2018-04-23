جنوب القاهرة للكهرباء تنتهي من تنفيذ 443 محولا

عمر سالميواصل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إجتماعاته الدورية برؤساء شركات التوزيع والنواب وقيادات فرق العمل للوقوف على مستجدات ما تم تنفيذه فى خطط التطوير ودفع بمستوى الأداء إلى أعلى المستويات من الجودة مع الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك.وتابع شاكر ما تم الوصول إليه فى



عمر سالم

يواصل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إجتماعاته الدورية برؤساء شركات التوزيع والنواب وقيادات فرق العمل للوقوف على مستجدات ما تم تنفيذه فى خطط التطوير ودفع بمستوى الأداء إلى أعلى المستويات من الجودة مع الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك.

وتابع شاكر ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير فى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتى يمتد نطاق عملها إلى عدد من المناطق وتتضمن كرداسة، المنصورية، الواحات، أوسيم، وردان، منشأة القناطر، الصف، العياط، أطفيح، أبوالنمرس، الحوامدية، البدرشين.

وقد تناول الإجتماع الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية الذاتية وما تم تركيبه من مهمات ، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات.

وحول الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية أوضح المهندس حسام عفيفى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم إحلال وتوسعة عدد من أكشاك التوزيع حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 443 محولا و144 كشكا معدنيا، و304 لوحات جهد متوسط، و315 لوحة جهد منخفض.

وحول شبكة الجهد المتوسط فقد تم الانتهاء من تنفيذ 581 عامودا، و245.81 كم من الموصلات الهوائية و946,185 كم كابلات.

وحول شبكات الجهد المنخفض تم الانتهاء من تنفيذ 1629 عامودا، 373.18 كم موصلات هوائية، 370 كم كابلات، و1279 صندوق جهد منخفض.

وحول تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية فقد تم الإنتهاء من تحويل مايقرب من 120,5 كم من الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بنسبة تنفيذ وصلت إلى حوالى 93,5 %، وهناك بعض الاعتراضات من الأهالى تؤثر على نسبة التنفيذ.