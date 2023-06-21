جنوب القاهرة للكهرباء ترصد 1.6 مليار جنيه لتوسعات وإحلال شبكاتها خلال 2024-2023

رصدت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء نحو 1.6 مليار جنيه كموازنة استثمارية لتنفيذ توسعات جديدة وتطوير وإحلال شبكاتها خلال العام المالى المقبل 2024-2023 بانخفاض نحو مليار جنيه عن العام المالى الجارى 2023-2022.

كشف المهندس مدحت فودة العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة عن أن الجزء الأكبر من استثمارات الشركة سيتم توجيهه لصالح مشروعات الإحلال والتجديد وتنفيذ مراكز التحكم التابعة والجار تدشينها.

وأوضح فودة فى حوار لـ «المال» أن شركته تقوم حالياً بتنفيذ مركزين للتحكم لتوزيع الطاقة ، الأول تم الانتهاء من تدشينه وتم تشغيله بمدينة السادس من أكتوبر وبلغ نسبة تنفيذه %100، كما يجرى تنفيذ المركز الآخر بالدقى وتصل نسبة التنفيذ إلى %90 وجار العمل على الانتهاء منه وتشغيله بحلول يوليو المقبل والبدء فى التشغيل التجريبى لمدة 3 أشهر.

وكشف فودة عن أن جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تستعد لتدشين مراكز أخرى فى اطار خطتها للتحول إلى الشبكات الذكية.

وأوضح فودة أن تلك المراكز تأتى ضمن خطط وزارة الكهرباء نحو التحول للشبكات الذكية وقدرتها على المراقبة والتحكم فى مكونات الشبكة بما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال وتقليل زمنها وخفض مدة المناورة لتغيير الأحمال وتقليل الفقد فى الشبكة.

وتُسهم مراكز تحكم الكهرباء فى تشغيل المهمات والمعدات بشكل أمثل وتخفّض تكلفة التشغيل والصيانة بشبكات التوزيع.

كما تقلل مراكز تحكم الكهرباء من نسبة الفقد وتزيد من اعتمادية الشبكات وجودة التغذية حيث يتم تغذية الأماكن الممكن حدوث انقطاع للتيار عنها عبر شبكات بديلة خلال 10 دقائق كحد أقصى وتغذيتها بطرق بديلة لحين عودة التيار.

وأضاف أن الشركة تقوم بسداد مستحقات تلك المراكز خلال الفترة الحالية والمقبلة لصالح الشركات والكيانات المنفذة لتلك المشروعات.

وأوضح أن إنشاء التحكم الآلى يستغرق نحو عامين ما بين التجهيز والتنفيذ والتوريد والتركيب ويشارك فى التنفيذ شركات وكيانات وطنيه.

وأضاف فودة أن أحد أبرز التحديات أمام الشركة والكيانات المماثلة هو ارتفاع سعر الدولار بالتزامن مع ثبات سعر بيع الطاقة الكهربائية والذى ساهم فى التأثير بشكل أو بآخر على الشركات سواء بانخفاض إيراداتها أو ارتفاع تكلفة المهمات أو المناقصات التى تم التعاقد على توريدها لصالح مشروعات الشركة.

وأكد أن الشركة تقوم حالياً بترشيد الإنفاق وإعادة تأهيل المهمات الموجودة فى مخازن الشركة لتقليل شراء جديدة.

وأوضح أن الشركة تحاول التخفيف على موردى المهمات والمعدات الكهربائية العاملين فى القطاع والتفاوض بشكل أكبر للوصول إلى أفضل أسعار تناسب الطرفين لعدم تعرضهم لخسائر.

كما أن الشركة تسعى للاعتماد على الأمر الأساسى للتوريد لعدم زيادة الأعباء على الشركات والكيانات العاملة فى القطاع مع السماح بفترة توريد أكبر.

وأشار إلى أن الشركة تبحث آليات لتعويض الموردين حال وقوع أضرار عليهم خلال الفترة الأخيرة نتيجة تحرك سعر العملة والخامات بعد التعاقد على المشروعات.

وأضاف أن الشركة تتلقى طلبات التعويض وتقوم بدراسة كل حالة على حدة والبت فيها بشكل مستمر وصرف التعويضات بالتعاون مع القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح أن الشركة تلقت 60 طلباً من الموردين للحصول على تعويضات وتم تشكيل لجان لبحث كافة الطلبات بشكل كامل وجار دراستها كل على حدة فى إطار الحفاظ على الكيانات العاملة فى المجال.

وقال إن الموازنة الحالية للعام المالى 2023-2022 والبالغة 2.6 مليار جنيه من المرتقب أن تتجاوز المرصود لها نتيجة نسب الزيادة فى المهمات والخامات وسداد تعويضات نتيجة تحرك سعر العملة مؤخراً مما رفع من الأعباء على الشركات الحكومية والخاصة وهو ما سيؤثر على ميزانية الشركة.

وأضاف فودة أنه حتى الآن لم يتم إرجاء مشروعات نتيجة البدء فيها مسبقاً قبل إصدار قرارات بوقف أية مشروعات جديدة حال عدم الاحتياج لها.

وأوضح أن الشركة تراجع كافة مشروعاتها لإرجاء ما يمكن إرجائه عدا الاستراتيجية منها لمواجهة الطلب على الطاقة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بالعام المالى 2022-2023 بأكثر من %95 مطلع يونيو الجارى وسيتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل قبل حلول العام الجديد2024-2023 لمواجهة الاحمال الخاصة بالصيف والعام المقبل.

وأكد فودة على أن قيام وزارة الكهرباء بتدشين مشروعات ضخمة خلال السنوات الماضية جنب الوزارة مخاطر تدشين مشروعات جديدة وارتفاعات أسعار الخامات والمهمات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن تحرك سعر الدولار أعطى الوزارة أريحية فى تنفيذ خطط جديدة وإمكانية إرجاء البعض خاصة مع وجود فائض بالطاقة الكهربائية يكفى لسنوات مقبلة بدون تدشين مشروعات أو ضغط على الشبكة القومية.

وأوضح أن هناك ارتفاعا مستمر فى الطلب على الطاقة نتيجة التوسع العمرانى والاقتصادى والصناعى ، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة مما يساهم فى زيادة الاستهلاك ، لكنه أكد على أن شركته والقطاع بشكل عام يمتلك احتياطى وفائض كبير من الطاقة الكهربائية يمكناه من تلبية كافة المتطلبات من الطاقة خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح أن شركته مستمرة فى تنفيذ خطة نقل خطوط الضغط العالى بعيدا عن الكتلة السكانية للقضاء على أية مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة التي تتضمن محورين الأول هو تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة وتقوم شركات التوزيع بحصرها، والثانى يتمثل فى اختيار الأماكن الأكثر خطورة أولاً.

وأضاف فودة أن الشركة تقوم أيضاً بتنفيذ مشروعات لصالح الغير والتى تتضمن توصيل التيار الكهربائى للمرافق الأساسية والحيوية بالدولة من محطات صرف صحى ومياه شرب ومحطات الميكانيكا والكهرباء ومشروعات الإسكان والجامعات والمدارس والمناطق الصناعية وكافة المرافق الأخرى.

وأوضح أن استهلاك الطاقة الكهربائية يرتفع مع شهور الصيف وينخفض مع فصل الشتاء وهو الذى يظهر فى قيمة فواتير استهلاك الطاقة للعملاء التابعين للشركة.

وأوضح أن متوسط قيمة الفواتير فى شهور الشتاء يصل لنحو 1.7 مليار جنيه ، فيما يرتفع خلال شهور الصيف لنحو 2.3 مليار نتيجة زيادة الطلب لارتفاع درجات الحرارة وتشغيل أجهزة التكييف ، مضيفا أن نسب التحصيل الخاصة بالشركة تصل إلى نحو %100 شاملة جزء من المتأخرات على المستهلكين.

ولفت إلى أن هناك نسبة تطور بشكل مستمر فى الطلب على الطاقة الكهربائية سنوياً يتراوح ما بين 3 إلى %5 نتيجة زيادة عدد المشتركين وارتفاع درجات الحرارة وزيادة أعداد أجهزة التكييف ، مؤكداً ان شركته تستطيع تلبية كافة احتياجات عملائها لتوفر فائض كبير من الطاقة الكهربائية.

وكشف عن أن اجمالى مستحقات الشركة لدى القطاع المنزلى يسجل مليارات الجنيهات وتم جدولة معظمها وجار تحصيل المستحقات بشكل شهرى مع تقديم تسهيلات للسداد.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتحصيل الاستهلاك الجديد مع جزء من المستحقات القديمة مضيفاً أن ذلك يأتى بخلاف مستحقات الشركة لدى القطاعات الأخرى على رأسها شركات مياه الشرب والصرف الصحى التى تستحوذ على جزء كبير من المستحقات.

وقال فودة إن الشركة تقوم بتقديم تسهيلات لكافة القطاعات المتعثرة على السداد عبر جدولة المبالغ المستحقة وخصم جزء من المديونيات حال السداد الفورى ومساعدة المستثمر أو الجهة التى لديها متأخرات فى الاستمرار حتى يستطيع السداد لصالح الشركة بما يساهم فى قيام جنوب القاهرة للكهرباء بواجباتها وسداد التزاماتها.

وأوضح أن جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قامت بتركيب نحو 200 ألف عداد كودى لصالح عملائها المخالفين والذين يستمدون الطاقة الكهربائية بطريقة غير شرعية من إجمالى نحو 6.3 مليون مشترك على مستوى الشركة الأكبر فى مصر.

وتوقع الوصول بإجمالى عدد العدادات الكودية التى سيتم تركيبها إلى نحو 400 ألف خلال العام المالى المقبل 2023-2024 نتيجة الطلب المتزايد من المواطنين على التحول من الممارسة إلى العدادات الكودية بما يسهم فى تقليل الفقد بالشبكة الخاصة بالشركة.

وكشف عن أنه تم الانتهاء من تركيب نحو 1.8 مليون عداد مسبق الدفع داخل نطاق الشركة من إجمالى عدد المشتركين البالغين 6.4 مليون مشترك.

وأوضح أن جزء من تلك العدادات يأتى عبر تحويل القديمة إلى أخرى مسبقة الدفع، بالإضافة إلى المشتركين الجدد ، كما أن الشركة قامت بتركيب نحو 53 ألف عداد ذكى بمنطقتى الشيخ زايد و 6 أكتوبر.

وأوضح أن نسبة الفقد فى الشبكات تعد معقولة وقريبة من المستويات العالمية لاسيما فى ظل العدد الكبير للمشتركين التابعيين للشركة، كما أنها الأكبر على مستوى الجمهورية من حيث عدد المشتركين.

وأوضح أن هناك سرقات ومخالفات للتيار الكهربائى ، لافتاً إلى أن الشركة تسعى لخفض الفقد عبر زيادة التوسع فى الشبكات والعدادات الذكية ومسبقة الدفع، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات التحكم القومى وتطوير شبكاتها وزيادة الضبطيات لمنع سرقات التيار.

وأشار إلى أن متوسط ما يتم تحصيله من سرقات التيار الكهربائى والمخالفات يصل لنحو 100 مليون جنيه شهرياً ، وبأكثر من مليار جنيه سنوياً عبر موظفى الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء لمنع السرقة ولتقليل الفقد بالشبكات وزيادة إيرادات الشركة.

وأكد على انه لا توجد شكاوى فى الوقت الحالى من الخدمة أو انقطاع التيار وغيرها التى تلقاها القطاع السنوات الماضية.

كما أنه يتم حل أية مشاكل أو شكاوى فى وقت قياسى وبشكل سريع عبر عدد من الإجراءات أو قنوات الاتصال وأبرزها الرقم الموحد لشكاوى الكهرباء 121 ويتم التعامل والمتابعة حتى الحل.

وقال إن شركته تسعى للتوسع فى التصنيع المحلى لعدد من المهمات عبر الورش التابعة للشركة فى منطقة السبتية، حيث تقوم بتصنيع لوحات التوزيع والاكشاك الصاج وأثاث الشركة بالكامل وإصلاح السيارات.

وأوضح أن رصيد الشركة من العدادات مسبقة الدفع يصل إلى 300 ألف عداد فى المخازن الشركة لتلبية احتياجاتها عبر طرح مناقصات للتوريد على الشركات العاملة فى المجال.

وأشار فودة إلى أن هناك استقرارا فى التغذية الكهربائية ، موضحاً ان الشبكة القومية تشهد أفضل مرحلة على مر تاريخها وهو ما يلمسه المواطنون والمستثمرون والوزارات خلال الفترة الحالية بعد سنوات من عجز الطاقة التى شهدتها الدولة على مدار سنوات.

ووصل حجم تخفيف الأحمال لأكثر من 10 ساعات يومياً منتصف العقد الماضي، موضحاً أن الدولة قامت بضخ استثمارات ضخمة فى كافة قطاعات الكهرباء منها الإنتاج والنقل والتوزيع بالتساوي.

وكشف عن أن اجمالى عدد المحطات الشمسية الواقعة فى نطاق الشركة يصل إلى نحو 75 محطة منها 5 أعلى مبانى الشركة، و70 مملوكين للغير يتم ربطهم بالشبكة القومية وعمل مقاصة نهاية الشهر.

وأوضح أن إجمالى عدد مراكز خدمة العملاء 32 مركزا وتستهدف المرحلة الأولى للتطوير عدد 14 وجارى تطوير 4 منهم ومن المستهدف تطوير 10 آخرين بنهاية 30 يونيو الجاري.

وتتبع «جنوب القاهرة» الشركة القابضة لكهرباء مصر ويصل عدد مشتركيها إلى حوالى 6.4 مليون؛ منهم 4.56 مليون بعدادات عادية، و1.68 مليون بأخرى مسبقة الدفع، و7.44 ألف بعدادات ذكية، وتنقسم إلى 8 قطاعات تخدم محافظتى القاهرة والجيزة وتمتلك نحو 3 مراكز تحكم لتوزيع الطاقة.

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