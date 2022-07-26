«جنوب القاهرة للتوزيع»: 90 مليون جنيه قيمة سرقات التيار والمخالفات

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن إجمالى متحصلات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من سرقات التيار الكهربائى ومخالفات التعاقد وصل إلى 90 مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضى.

وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أن المتحصلات تتم عن طريق محاضر عبر شرطة الكهرباء وموظفى الضبطية القضائية التابعين لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وتعد جنوب القاهرة من كبرى شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للوزارة، وتغطى ﻧﺤﻮ %15 ﻣﻦ ﻣﺴﺎحة الجمهورية، ويقع فى نطاقها أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓظﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، إضافة إلى محافظة اﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.

وأشارت المصادر إلى أن الجزء الأكبر من المتحصلات يأتى عن طريق شرطة الكهرباء بأكثر من 60 مليون جنيه شهريا، موضحة انه لا تهاون مع أى مخالف أو سارق للتيار الكهربائى لاسيما وأن تلك السرقات تتسبب فى إضعاف الشبكة الكهربائية التابعة للشركة.

وأكدت أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء اتخذت عددًا من الإجراءات التى قامت بها الشركة لتحسين الأداء التجارى للشركة ، أبرزها : تشكيل مجموعات عمل لمتابعة أعمال الكشف وحصر التراكمات المسجلة بالعدادات، تعديل برنامج الإصدار الآلى بحيث يقوم بتشريح كميات التراكم، وتقسيط قيمتها على أقساط تتناسب مع متوسط الاستهلاك الشهرى للمشتركين.

ومن ضمن الإجراءات أيضا مراجعة التوصيلات ومعايرة العدادات وثوابتها من خلال برنامج زمني، وفى هذا الإطار قامت الشركة بتدريب مجموعة من المهندسين، وتدبير أجهزة معايرة حديثة، حيث تمت مراجعة التوصيلات ومعايرة أكثر من 300 ألف عداد أحادى و 42373 عداد ثلاثي.

كما تم تدشين منظومة تحليل للشكاوى الفنية والتجارية؛ للوقوف على نقاط الضعف فى الشبكة والمشكلات المتكررة، وحلها نهائيا فى أقل وقت ممكن للوصول لنسبة ردود على الشكاوى بلغت %100.

جدير بالذكر أن شركة جنوب القاهرة، إحدى الشركات التابعة للقابضة لكهرباء مصر، ويبلغ رأسمالها 694.5 مليون جنيه، وعدد مشتركيها يصل إلى 5.9 ﻣﻠﻴﻮﻥ من إجمالى نحو 40 مليونًا على مستوى الجمهورية، تابعين لوزارة الكهرباء والطاقة.