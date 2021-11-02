«جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء» تطعم 490 عاملًا في إدارة الهرم بلقاح كورونا

نجحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالتعاون مع النقابة العامة للمرافق، في تطعيم نحو 490 حالة ضد فيرس كورونا من العاملين بالشركة، التابعين لإدارة الهرم داخل مقارّ الشركة، مطلع الأسبوع الحالي.

قال الأستاذ محمد رشدي، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمرافق، إن النقابة نجحت، بالتنسيق مع مديرية الصحة، في إرسال حملات تطعيم للعاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

صورة أثناء تطعيم العاملين

وأضاف رشدي أنه تم التنسيق مع اللجنة النقابية لفرع إدارة الهرم، وبالتعاون مع أحمد أبو زيد رئيس القطاع التجاري بالهرم، تطعيم عدد 289 حالة، يوم الخميس 28/ 10، وتم استكمال الحملة، السبت 30 أكتوبر، بتطعيم عدد 200 حالة.

وأشار إلى أن التطعيم سيسهم في سير عملية العمل، خلال الفترة المقبلة، وفي إطار حرص الشركة ووزارة الكهرباء على تطعيم أكبر قدر ممكن من العاملين والمهندسين التابعين للقطاع للحفاظ على حياتهم.

وستبدأ الحكومة تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بعدم السماح لأي موظف لم يتلقّ اللقاح المضاد للفيروس بدخول مكان عمله، بعد 15 نوفمبر المقبل، أو سيكون عليه أن يُجري تحليل «PCR» مرتين أسبوعيًّا.