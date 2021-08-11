طاقة

جنوب القابضة: خطة حفر طموحة تستهدف 19 بئراً بترولية منها استكشافية وتنموية

22 ألف برميل متوسط إنتاج الزيت الخام جنوبا
نسمة بيومي 7:10 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21 7:10 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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بدأت شركة «جنوب» القابضة للبترول والشركات التابعة لها خطة طموحة خلال العام المالى الجارى، تستهدف تكثيف عمليات البحث والتنقيب بالامتيازات البترولية جنوبا، بهدف زيادة معدلات الإنتاج، والوصول إلى مكامن جديدة للزيت الخام.

وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة البترول، أطلعت عليه «المال» أنه من المتوقع حفر نحو 19 بئرا جديدة خلال الفترة القادمة من خلال الشركات التابعة لجنوب القابضة للبترول.

تتضمن إعادة إكمال 3 آبار وإصلاح 28

وتتضمن الخطة حفر 6 آبار استكشافية، و13 بئراً تنموية، فضلا عن إعادة إكمال 3 آبار، واصلاح 28 بئرا.

وعلى صعيد متصل كشف التقرير عن أن متوسط الإنتاج الحالى للبترول من محافظات الصعيد يبلغ نحو 22 ألف برميل يوميا.

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وتعد «جنوب الوادى القابضة للبترول» شركة قابضة مصرية تأسست عام 2002 بقرار رئيس مجلس الوزراء، وهى تدير وتشرف على كل النشاطات البترولية بجنوب وادى النيل تحت خط عرض 28.

وتقوم شركة «جنوب» القابضة للبترول بالاشراف على الشركات المشتركة بين قطاع البترول المصرى والكيانات الأجنبية، والتى تقوم بالعمل فى نطاق منطقة جنوب الوادى، بالإضافة إلى الشركات الناتجة عن اتفاقيات جنوب.

وشهد العام المالى الجارى حفر بئر بترولية استكشافية جديدة، وفقا لتقرير البترول، فضلا عن إكمال 8 آبار، وتنفيذ عمليات إصلاح 54 بئراً بالمنطقة.

وتسعى الشركات التابعة لجنوب القابضة للبترول إلى زيادة معدلات الإنتاج لتتجاوز 31 ألف برميل زيت خام يوميا.

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أكد مسئول وثيق الصلة بشركة «جنوب» القابضة للبترول أنه من المرتقب أن تشهد السنوات القادمة زيادة بمعدلات إنتاج محافظات الجنوب من الزيت الخام، لا سيما عقب الاتفاقيات الأخيرة التى تم توقيعها.

ولفت إلى أن توقيع شركات شيفرون وشل الهولندية ومبادلة الإماراتية وشركة ثروة اتفاقيات مؤخرا للبحث والتنقيب عن البترول وإنتاجه بالبحر الأحمر يبشر ببدء مرحلة جديدة لاستكشاف البترول فى المنطقة بأحدث التكنولوجيات.

وأشار إلى أن تحقيق اكتشافات تجارية بمنطقة البحر الأحمر قد ينقل مصر إلى مرحلة جديدة على صعيد مؤشرات البحث والتنقيب والإنتاج عالميا.

جدير بالذكر أن جريدة «المال» نشرت خبراً فى مايو الماضى يفيد بانه تمت مراجعة واعتماد موازنة الشركات التابعة لـ«جنوب القابضة للبترول» فى مجال التخطيط والمشروعات، بواقع 24.2 مليون دولار للعام المالى 2021/2022.

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ومن المنتظر خلال الأشهر القادمة تنفيذ خطة حفر طموحة بنطاق عمل شركات «بترو أمير» و«بترو صفوة» و«بترو ملاحة» و«كوم أمبو» و«عش الملاحة» و«بتروجلف» و«مجاويش»، العاملة تحت مظلة وإشراف «جنوب الوادى القابضة للبترول».

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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