«جنوب الدلتا للكهرباء» : توفير الطاقة لـ9 مشروعات قومية بقيمة 220 مليون جنيه

انتهت شركة جنوب الدلتا للكهرباء من تنفيذ مشروعات لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التي تقوم الشركة بتنفيذها بإجمالي مبلغ 220 مليون جنيه تم الانتهاء من التنفيذ بإجمالي قيمة 126 مليون جنيه، وجارٍ العمل بإجمالي 94 مليون جنيه، في الفترة من منتصف 2021 حتى منتصف 2023.

وتضمنت هذه المشروعات:

توسعات الطرق (الدائرى- ميت غمر- الإسماعلية).

صرف صحى بمركز زفتى- مركز أشمون- شبين القناطر (ضمن أعمال حياة كريمة)

محطة معالجة صرف صحى بهناي (الباجور)

الجامعة التكنولوجية بسمنود والجامعة الأهلية بطوخ طنبشا.

في مجال خدمة العملاء بلغ عدد مراكز الشحن الثابتة والمتنقلة (112 مركزًا ثابتًا + 129 متنقلًا، كما تم تطوير فروع مراكز خدمة العملاء لعدد 32 فرعًا).

ويتم تنفيذ مشروع حياة كريمة في جميع محافظات الشركة لعدد 14 مركزًا على مرحلتين: المرحلة الأولى (زفتى- الشهداء- أشمون- شبين القناطر)،

المرحلة الثانية (قطور- بسيون- كفر الزيات- مركز المحلة- الباجور- سرس الليان- منوف- قويسنا مركز طوخ- مركز قليوب)؛ وذلك لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمة في قرى مصر.

صرح بذلك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار خطط التطوير بشركات الكهرباء، ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفى إطار الاهتمام الذي تُوليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدَّمة لجمهور المشتركين على جميع أنحاء الجمهورية.

ونوه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء؛ وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وفى إطار الاهتمام الكبير والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير ورفع مستوى الخدمة المقدَّمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة في كل أنحاء الجمهورية.

ويقع في نطاق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والذى يشمل النطاق الجغرافي للشركة عدد ( 3 ) محافظات؛ وهي: (الغربية- المنوفية- القليوبية)، وتمثل مساحة هذه المحافظات 608 لف كم2.

ويبلغ عدد المشتركين على مستوى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء حوالى 5.19 مليون مشترك.

وتشمل مكونات شبكة التوزيع لشركة جنوب الدلتا للكهرباء ما يلي:

248 موزعًا

811406 كم كابلات جهد متوسط.

771101 كم خطوط جهد متوسط.

19285 محولًا

8385 ميجافولت أمبير سَعة المحولات.

116107 كم كابلات جهد منخفض.

1911107 كم خطوط جهد منخفض

2282 المغذيات

كما أكد الاهتمام بسرعة الرد على الشكاوى وحلّها، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.