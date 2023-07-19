«جنوب الدلتا للكهرباء» تنهي تدريب المجموعة الثانية لطلبة الهندسة بالقاهرة والقليوبية والمنوفية

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء الانتهاء من تدريب المجموعة الثانية لطلبة الهندسة بمحافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية ضمن برنامج التدريب الصيفي.

وأضافت الشركة أنه في إطار الدور المجتمعي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن محمد البيلى الرئيس والعضو المنتدب، نحو طلاب الجامعات والمعاهد العليا تسعى الشركة فى تحسين أوضاع البيئة المحيطة.

وأشارت إلى أنها تسعى لإطلاق المبادرات تركيزًا على أنشطة التعلم المجتمعى وبرامج التعليم والتدريب وبرامج تطوير المهارات القيادية، عبر تدريب طلبة الجامعات من أجل إعداد جيل قادر على خدمة الوطن وتحقيق أهدافه.

وقالت إنه تم الانتهاء اليوم من الأسبوع الأول للتدريب الصيفي لطلبة كلية الهندسة ( المجموعة الثانية ) بثلاث محافظات وهما المنوفية والقليوبية والقاهرة ، بقطاع التدريب بديوان العام بالشركة لطلاب كلية الهندسة قسم كهرباء قوى وميكاترونكس.

وقام قطاع التدريب بالشركة أيضا بالانتهاء من تنفيذ الدورات التدريبية للأسبوع الحالى والتى تتضمن :-

1- دورة عن (تغيير الممارسات لتحسين الأداء)

2- دورة عن (مبادئ الجودة)

3- دورة عن (صيانة المحولات الكهربية)

وتقدم قطاع التدريب بالشركة بالشكر لكل من ساهم فى نجاح البرنامج ويتمنى التوفيق لجميع الزملاء مدربين ومتدربين.