جنوب الدلتا للكهرباء تنهي الأسبوع الأول للتدريب الصيفي لطلاب الهندسة في 4 محافظات

انتهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر من الأسبوع الأول للتدريب لطلبة كلية الهندسة في 4 محافظات تضم الغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.
وألقى دكتور مهندس خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع كلمة افتتاحية للطلاب بعنوان أهمية التدريب العملي بالنسبة للطلاب وفوائده.
وتحدث المهندس حسن محمد البيلي- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن منظومة قطاع الكهرباء وأهمية التدريب لرفع كفاءة خريجي الجامعات، بما يواكب متطلبات سوق العمل المصرية والعالمية وقدم كامل الدعم لأبنائنا الطلاب جيل المستقبل.
وقام قطاع التدريب بالشركة أيضا بالانتهاء من تنفيذ الدورات التدريبية للأسبوع الحالي والتي تتضمن:-
1- دورة عن ( تغيير الممارسات لتحسين الأداء)
2- دورة عن (مبادئ الجودة)
3- دورة عن (دليل الجودة)
4- دورة عن (العدادات الكهربائية)
وقطاع التدريب بالشركة يشكر كل من ساهم فى نجاح البرنامج ويتمنى التوفيق لجميع الزملاء مدربين ومتدربين.