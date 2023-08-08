«جنوب الدلتا للكهرباء» تصدر حركة تنقلات بين قطاعاتها لتجديد الدماء

أصدر المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قرارا يشمل حركة تنقلات بالشركة تضمنت نقل كلا من :-
١- المهندس أحمد الصياد حميدة عبد العزيز ( الوظيفة الحالية مكلف بالإشراف علي فرع كهرباء مركز طنطا إلي الإشراف علي فرع كهرباء كفر الزيات )
٢- المهندس وليد محمد عبد الغني الزيات ( الوظيفة الحالية مكلف بالإشراف علي قسمي الجهد المتوسط والمنخفض مركز طنطا إلي الإشراف علي فرع كهرباء مركز طنطا )
٣- المهندس محمد سعيد بدر الدين الخماري ( الوظيفة الحالية مكلف بالإشراف علي فرع كهرباء كفر الزيات إلي مهندس بإدارة التفتيش الفني غرب الغربية )
٤- المهندس محمد إبراهيم السيد قمر الدولة أباظة ( الوظيفة الحالية مهندس بالشئون الفنية بفرع كهرباء ثاني طنطا إلي الإشراف علي فرع كهرباء قطور )
٥- المهندس محمود عبد الجليل عبد الحميد مخلوف ( الوظيفة الحالية مكلف بالإشراف علي فرع كهرباء قطور إلي مهندس بقطاع التحكم والوقاية والاتصالات بالديوان العام )
وتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة .
يذكر أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتقوم بتوفير الطاقة الكهربائية لثلاث محافظات هما القليوبية والمنوفية والغربية بما يتخطى 5 ملايين مشترك.