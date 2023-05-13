«جنوب الدلتا للكهرباء» تبدأ التدريب الصيفي لطلبة الحامعات والمعاهد.. تعرف على الشروط

أعلن المهندس حسن البيلي رئيس شركة جموب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فتح باب التقدم للاشتراك فى التدريب الصيفى لطلبة الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد إعداد الفنيين فى المجالات الهندسية والفنية والتجارية فيما عدا الطلاب بالسنوات النهائية.

حسن البيلى العضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا

وأضاف البيلي لـ«المال» أن المستندات المطلوبة للتدريب تتضمن تقديم خطاب موجه من الكلية أو المعهد، موضحا به اسم الطالب رباعيا وتاريخ وجهه الميلاد والسنة والتخصص.

كما حددت الشركة رسوم الالتحاق 200 جنيه لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية، و500 جنيه لطلاب الجامعات والمعاهد الخاصة.

وعلى من يرغب فى الالتحاق فى برنامج التدريب الصيفى، التقدم بمقر قطاع التدريب بالشركة بمدينة طنطا أول مدخل سبرباى بطريق طنطا كفر الشيخ وتم بدء استلام الورق مم الراغبين حتى 15 مايو الجارى على أن يبدأ برنامج التدريب فى شهر يوليو القادم وسيتم اخطار المتقدمين بموعد التدريب فيما بعد.

وتتبع «جنوب الدلتا» الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها حوالى 5.19 مليون، ويشمل النطاق الجغرافى لها 3 محافظات هى (الغربية – المنوفية – القليوبية) وتمثل مساحة هذه المحافظات 608 آلاف كم2