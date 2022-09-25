«جنوب الدلتا للتوزيع»: 415 مليون جنيه قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه في اطار حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى ساهم في زيادة ايرادات الشركة عن طريق حاملى الضبطية القضائية بعمل حملات مكبرة لمنع سارقى التيار الكهربائى ، ليبلغ اجمالى عدد المحاضر في 5 سنوات في الفترة من يوليو 2017 وحتي اغسطس 2022 حوالى 246 الف محضر بقيمة اجمالية حوالى 415 مليون جنيه

يأتي ذلك في أطار المتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية ، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وفى إطار الإهتمام الكبير والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة فى كافة انحاء الجمهورية

ويقع في نطاق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والذى يشمل النطاق الجغرافي للشركة عدد ( 3 ) محافظات وهم (الغربية – المنوفية – القليوبية ) وتمثل مساحة هذه المحافظات 608 الف كم2.

ويبلغ عدد المشتركين على مستوى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء حوالى 5,19 مليون مشترك .

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء علي ضرورة الإهتمام بجودة الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين ، ورفع مستوى الكوادر البشرية من خلال التدريب على خدمة العملاء ،

كما أكد على الاهتمام بسرعة الرد على الشكاوى وحلها ، ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.