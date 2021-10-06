طاقة

«جنوب الدلتا» لتوزيع الكهرباء : 421 مليون جنيه استثمارات خلال 2020-2021

حققت فائض 203 ملايين جنيه
عمر سالم 4:42 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 4:42 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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انعقدت اليوم، الجمعية العمومية لمناقشة واعتماد بنود ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن العام المالي 2020 / 2021 ، حيث انتهت فعاليات الجمعية بمقر الشركة القابضة لكهرباء مصر.

المهندس جابر دسوقي ورئيس جنوب الدلتا

واستحوذت الشركة على ثناء جميع الحضور من أعضاء الجمعية العمومية علي رأسهم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر  الدسوقى، الذي أشاد بجهود كل العاملين للعام الثالث علي التوالي.

وحضر الجمعية كل من المهندس محمد عبدالحكم، رئيس جنوب الدلتا للتوزيع والمحاسبة، نادية قطرى العضو المتفرغ للشئون المالية والتجارية والتمويل بالشركة القابضة لكهرباء مصر  والدكتور خالد الدستاوى، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع.

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 وأشاد جميع الحضور بمستوى للٱداء الفني والمالي والتجاري والإداري الذي عكسته بنود الميزانية. 

وفيما يلى أبرز ما نجحت الشركة فى تنفيذه خلال العام المالى 2020 / 2021 وهى كما يلى : 

١.المجال الفنى :  
 حرصًا من الشركة على استمرارية التغديه وتحسين الجهد، قامت بتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالى 2020 / 2021 نحو 421.409 مليون جنيه .


٢.المجال المالى : حققت الشركة إيرادات بنحو ١١١٨٩.٥٨٩ مليون جنيه مقابل مصروفات بنحو ١٠٩٨٥.٩٣٩ مليون جنيه ليبلغ الفائض المحقق ٢٠٣.٦٥٠ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .

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٣. المجال التجارى :   

تطوير مراكز تهيئه العدادات بالشركة لتصل طاقته الإنتاجية الى ٣٢٠٠ عداد يوميا مما ساهم فى القضاء على قوائم انتظار العدادات بفروع قطاعات التوزيع . *إضافة ١٤ مراكز شحن جديدة للعدادات مسبقه الشحن ،  بالاضافة الى مراكز الشحن السابقة.

كما تم البدء بتفعيل منظومة الكروت المدعمة بخاصية NFC كوسيلة شحن سريعة وميسرة باستخدام الموبيل لشحن العدادات مسبقه الدفع وايضا تحصيل فواتير المشتركين من خلال شركات التحصيل الالكترونى .

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يذكر أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تتبع وزارة الكهرباء والطاقة ، وتغطى الشركة أغلب محافظتى القليوبية والغربية، بالإضافة إلى محافظة المنوفية، ويتخطى عدد مشتركيها 3.5 مليون مشترك.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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