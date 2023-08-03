جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تصدر حركة ترقيات جديدة لعدد من القيادات

اصدر مجلس ادارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن محمد البيلي رئيس الشركة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم الخميس 3-8-2023 حركة ترقيات بالشركة تضمنت كل من :-

1- المحاسبة/ وفاء عزات الاغا ( لشغل وظيفه مدير عام الادارة العامة للضرائب ).

2- المهندسة/ هبه احمد عاصم طنطاوى . ( لشغل وظيفه مدير عام شئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء )

3 – المحاسب / مصطفي عبد الوهاب فتوح شعيره ( لشغل وظيفه مدير عام الادارة العامة للشئون التجاريه لهندسات زفتي )



وتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة .

وتتبع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر ويقع في نطاقها 3 محافظات هي “المنوفية والغربية والقليوبية” وتقسم لأربعة قطاعات، اثنين في الغربية، وواحد في كل من المنوفية والقليوبية بعدد مشتركين يبلغ 5 ملايين مشترك