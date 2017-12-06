جنوب أفريقيا للاتصالات تشرح حقيقة الأحكام القضائية ضد رئيسها

قالت شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات إن الأحكام القضائية الصادرة ضد رئيس مجلس إدارتها غير مؤثرة على مركز الشركة وجارى الطعن عليها.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن الأحكام الصادرة ضد شريف محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارتها ضد شخصه وليس ضد صفته الوظيفية.

وتابع البيان أن تلك الأحكام صادرة فى جنح واردة فى مجال التجارة، وليست مخلة بالشرف، علاوة على كونها غيابية ويتم وقفت تنفيذها بمجرد الطعن عليها.

أصدرت محكمة جنح النزهة فى ابريل 2017 حكما ضد رئيس مجلس الإدارة بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه بسبب شيكات مرتدة بدون رصيد.

كما أصدرت تلك المحكمة حكما غيابيا آخر خلال نفس الشهر بالحبس ثلاث سنوات وكفالة قدرها ألف جنيه فى قضية شيك بدون رصيد أيضًا.