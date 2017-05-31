جنوب أفريقيا تدرس الاستثمار في العاصمة الإدارية وقناة السويس

المال - خاص عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين لقاء مع سفارة جنوب أفريقيا بالقاهرة، للاطلاع على فرص الاستثمار المشترك والتعاون بين القطاع الخاص فى البلدين. حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس الجمعية، ومحمد يوسف، المدير التنفيذي، وهني دو توتى المستشار الاقتصادي والسياسي لسفارة جنوب أف



المال – خاص

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين لقاء مع سفارة جنوب أفريقيا بالقاهرة، للاطلاع على فرص الاستثمار المشترك والتعاون بين القطاع الخاص فى البلدين.

حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس الجمعية، ومحمد يوسف، المدير التنفيذي، وهني دو توتى المستشار الاقتصادي والسياسي لسفارة جنوب أفريقيا، وهرمان فيريرا سكرتير أول السفارة.

تناول اللقاء العلاقات السياسية بين البلدين، وأهمية أن تنعكس على تطور العلاقات الاقتصادية بينهما، بالإضافة إلى ضرورة بناء جسور ثقة بين رجال الأعمال في البلدين، حيث من الممكن أن يتكامل مجتمع الأعمال في كثير من القطاعات.

وأعرب ممثلو سفارة جنوب أفريقيا عن أهمية منطقة التجارة الحرة المزمع توقيعها بين دول التكتلات الاقتصادية الثلاث في أفريقيا، مؤكدين أن مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا هم أكبر 3 اقتصادات في القارة الأفريقية.

وأكدوا اهتمام جنوب أفريقيا بالاستثمار في مصر، خاصة في مناطق العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة قناة السويس، مشيرين إلى رغبتهم في زيارة منطقة قناة السويس للتعرف على أرض الواقع على أهم المشاريع الموجودة هناك والتي يمكن الاستثمار فيها.

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أن هناك مجالات واسعة للاستثمار في مصر، خاصة بمناطق العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس، مشيرا إلى ـن هناك طفرة الآن في الاستثمار بمصر، خاصة في قطاعات الصناعة والتشييد، كما أن هناك عدة مؤشرات على تحسن الاقتصاد المصري، لا سيما فى قطاع الصادرات، وزيادة دور القطاع الخاص فى الاستثمار المباشر.