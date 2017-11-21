جنوب أفريقيا: تحديات تواجه قيد السندات الخضراء بالبورصة

فريق المال قال دانيال سوليفان، محلل السياسة الإستراتيجية بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، إن قيد وتداول السندات الخضراء بالبورصة يواجه بعض التحديات، تتمثل في إصدار بعض التشريعات، إضافة إلى الحاجة إلى التمويل. وأشار سوليفان، خلال كلمته في اليوم الثاني بالمؤتمر السنوي الحادي والعشرين لاتحاد البورصات ا

فريق المال

قال دانيال سوليفان، محلل السياسة الإستراتيجية بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، إن قيد وتداول السندات الخضراء بالبورصة يواجه بعض التحديات، تتمثل في إصدار بعض التشريعات، إضافة إلى الحاجة إلى التمويل.

وأشار سوليفان، خلال كلمته في اليوم الثاني بالمؤتمر السنوي الحادي والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية، الذي تستضيفه القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أن حجم الاستثمار في مجال الاستثمار الأخضر يصل إلى 1.4 مليار راند (العملة المحلية في جنوب أفريقيا ما تعادل 0.07 دولار)، عبر مساهمة البنوك الناشئة وبعض المؤسسات المالية الدولية.