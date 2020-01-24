«جنش» يشكر «صلاح».. ويؤكد: جاهز لمواجهة الترجي والأهلي

غاب جنش عن المباريات منذ تعرضه للإصابة في يونيو الماضي، قبل عودته من جديد ليكشف جاهزيته للمشاركة مع الزمالك استعدادًا للسوبر المصري، والإفريقي في فبراير المقبل.

وجه محمود عبدالرحيم جنش، حارس الزمالك، الشكر لزميله محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على وقوفه إلى جانبه خلال فترة علاجه، عقب الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر إكيليس.

وغاب جنش عن المباريات منذ تعرضه للإصابة في يونيو الماضي، قبل عودته من جديد ليكشف جاهزيته للمشاركة مع الزمالك استعدادًا للسوبر المصري، والإفريقي في فبراير المقبل.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي يوم 14 فبراير في كأس السوبر الإفريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة، وبعد 6 أيام يلاقي الأهلي في الإمارات بكأس السوبر المصري.

وقال جنش، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، التي انطلق بثها يوم الأربعاء الماضي: «أشكر محمد صلاح، هو من رشح لي الجراح الإسباني روبن، وكان هناك إجماع عليه من محمد أبو العلا طبيب المنتخب ومحمد أسامة طبيب الزمالك».

وأضاف: «صلاح تواصل معي، قبل أن يتحدث مع الجراح الإسباني استعدادًا لأن يتولى ملف الحالة الصحية الخاص بي، وقد ساعدني كثيرًا لكي أعود إلى الملاعب سريعًا».

وتابع: “الآن لقد اختفت الآلام، وأتدرب بشكل عادي مع الفريق، وجاهز للمشاركة في المباريات، اعتبارًا من الغد، لكن لا أريد الاستعجال، وهذا رأي باتريس كارتيرون، الذي أكد لي أنني لازلت في حاجة للدخول في أجواء الفريق”.