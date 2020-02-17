جنش : نشكر الإمارات على حسن الاستقبال.. وقرار المشاركة بيد كارتيرون (فيديو)

استعدادًا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري مساء الخميس

وجه محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، الشكر لدولة الإمارات على حسن استقبال الفريق، عقب وصولهم إلى مطار أبوظبي، استعدادًا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي، يوم الخميس المقبل، على ملعب ستاد محمد بن زايد في الإمارات، قبل مواجهتهما يوم 24 من الشهر الحالى أيضًا فى قمة الدوري.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الإمارات ظهر اليوم الإثنين ، استعدادًا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري مساء الخميس المقبل.

وقال جنش خلال تصريحات لقناة «أبوظبي الرياضية»: «أشكر الإمارات بلدنا الثانية على حسن الاستقبال، وأتمنى أن نسعد الجماهير كما فعلنا في سوبر 2017».

وعن مشاركته في اللقاء، قال حارس الزمالك: «المدرب باتريس كارتيرون هو من يقرر مشاركتي من عدمها في السوبر المصري».

وتحدث جنش عن السوبر الإفريقي، حيث قال: «سعيد بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي، ولكننا أغلقنا صفحة الاحتفالات لأن لدينا لقاء هام أمام الأهلي هذا الخميس ونسعى لتحقيق السوبر المصري».

وأعلنت لجنة الحكام عن تعيين النرويجي سفين موين حكمًا للسوبر المصري في الإمارات، ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا.