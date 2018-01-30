جنرال موتورز والمنصور للسيارات يصدران شيفروليه أوبترا للسوق الليبية

طارق عطا: استراتيجية الشركة تتجه للتوسع فى الأسواق الأفريقيةالمال - خاصقامت شركة جنرال موتورز مصر بتصدير شحنة من سيارات شيفروليه أوبترا محلية الصنع للسوق الليبية، تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الشركة الداعمة لخطة الدولة لتعزيز التصدير، حيث بدأت الشركة رحلتها التصديرية بتصدير شحنة ميني باص لل

طارق عطا: استراتيجية الشركة تتجه للتوسع فى الأسواق الأفريقية



المال – خاص



قامت شركة جنرال موتورز مصر بتصدير شحنة من سيارات شيفروليه أوبترا محلية الصنع للسوق الليبية، تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الشركة الداعمة لخطة الدولة لتعزيز التصدير، حيث بدأت الشركة رحلتها التصديرية بتصدير شحنة ميني باص للمملكة العربية السعودية ثم تصدير دفعة من ميني باص لنقل الركاب لحكومة غانا في إطار دعم قطاع النقل الجماعي في القارة الإفريقية.

كما تقوم الشركة بإنتاج وتصدير أجزاء سيارات محلية الصنع لدولتى فيتنام وجنوب أفريقيا.

وتعد صفقة تصدير سيارات أوبترا محلية الصنع إلى ليبيا إحدى ثمار التعاون الممتد بين شركة جنرال موتورز مصر ومجموعة المنصور للسيارات وشركة الميسم للسيارات الموزع المعتمد لمنتجات جنرال موتوز فى ليبيا، وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة المنصور للسيارات.

قال طارق عطا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا: إن هذه الخطوة تؤكد ريادة شركة جنرال موترز مصر في مجال تصنيع السيارات في السوق المصرية على مدار سنوات إلى جانب التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في تصنيع كل السيارات المنتجة محليًا بمصانع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

موضحاً أن تصدير شحنة من سيارات شيفروليه أوبترا للأسواق الليبية هي شهادة جودة في حد ذاتها.

وأضاف عطا: “إن من أهم ركائز نجاح شركة جنرال موتورز مصر هى اعتمادها على قاعدة عريضة من أكفأ المصنعين المحليين في مجال الصناعات المغذية للسيارات، تضم أكثر من 520 مورداً محلياً، وقامت الشركة منذ تأسيسها بالمساهمة بإنشاء وتطوير هذا القطاع الحيوى عن طريق تقديم الدعم الفني واللوجستى لهذه الشركات.