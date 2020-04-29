«جنرال موتورز»: لم نتوقف عن الإنتاج ونتخذ إجراءات مواجهة «كورونا»

أكدت شركة جنرال موتورز مصر لصناعة السيارات أنها لم تتوقف عن إنتاج وتصنيع سيارات الركوب في مصانعها بالسادس من أكتوبر خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الشركة لـ”المال” أنها تقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها الحكومة ومنظمة الصحة العالمية في مواجهة فيروس كورونا، ومنها أعمال تطهير للمصنع و أتوبيسات العمال و قياس درجة حرارة جميع العاملين يوميًا ، لاسيما تطبيق نطاق التباعد بين الموظفين في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، ومنع انتشار الوباء.

يأتي ذلك في الوقت التي اتجهت عدد من شركات ومصانع سيارات ومكونات للتوقف عن الإنتاج تزامنًا مع انخفاض حركة البيع، وتعليق إصدار تراخيص المركبات في وحدات المرور في الفترة من 19 مارس حتي 26أبريل الجاري.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد مصنع جنرال موتورز مصر لصناعة السيارات، في وقت سابق لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكد مدبولى على هامش الزيارة على ضرورة حماية العاملين في كل المواقع، واستمرار العمل بما يضمن دوران عجلة نمو الاقتصاد المصري واستقرار واستدامة معدلات النمو في مصر.

وأشاد رئيس الوزراء بإجراءات الوقاية المطبقة في المصنع على أعلى مستوى لحماية العاملين، مؤكدا فى الوقت نفسه اهتمام الدولة بدعم الصناعة في هذه المرحلة الدقيقة.

ولفت إلى استمرارية العمل بقرار استثناء المصانع وتحركات العاملين بها من قرار حظر الحركة، حتي لا يتسبب في عرقلة عمليات الإنتاج والتصنيع.