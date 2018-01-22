جنرال موتورز توقع بروتوكولًا مع التربية والتعليم لرفع الوعى البيئى

أحمد نبيل وقعت شركة جنرال موتورز مصر بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق مبادرة تربوية، تهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى طلبة المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة، وذلك للمساهمة فى تربية جيل واع للبيئة ومشاكلها ويمتلك المعرفة والمسئولية والالتزام والسلوك الإيجابى للعمل بشكل فردى وجم

أحمد نبيل

وقعت شركة جنرال موتورز مصر بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق مبادرة تربوية، تهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى طلبة المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة، وذلك للمساهمة فى تربية جيل واع للبيئة ومشاكلها ويمتلك المعرفة والمسئولية والالتزام والسلوك الإيجابى للعمل بشكل فردى وجماعى للحفاظ على البيئة من التلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة.

وأعلنت من خلال بيان لها أن بروتوكول التعاون يتضمن تنظيم سلسلة من المحاضرات الشهرية التى يلقيها عدد من خبراء الشركة فى مجال التربية البيئية فى عدد من المدارس تحت اشراف إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بإدارة 6 اكتوبر التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأشار طارق عطا، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا الى أن التعاون جاء فى اطار استراتيجية الشركة للتنمية المجتمعية الهادفة القائمة على تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة منها السلامة لجميع العاملين، وتشجيعهم على المشاركة فى جميع المبادرات، لتقديم منتج عالى الجودة بأسعار مناسبة، إضافة الى المساهمة فى جهود الحفاظ على البيئة بالتوافق مع القوانين ومتطلبات الشركة، بما يساهم فى تنمية المجتمع.