جنرال موتورز تعتزم نشر 40 ألف شاحن سيارة كهربائية في أمريكا وكندا

تعتزم شركة جنرال موتورز، استخدام شبكة وكلائها لنشر ما يصل إلى 40 ألف شاحن سيارة كهربائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، في الوقت الذي تُكثّف فيه شركة تصنيع السيارات المخضرمة تحوّلها إلى الطرازات الكهربائية.

نشر شواحن السيارات الكهربائية

ستمنح الشركة كل تاجر نحو 10 أجهزة شحن، تحمل علامة “ألتيوم” ، بدءاً من العام المقبل ليقوموا بتثبيتها في مناطقهم.

ستكون أجهزة الشحن متاحة للاستخدام من قبل جميع سائقي المركبات الكهربائية، ولن تقتصر فقط على أولئك الذين يشترون طرازات “جنرال موتورز”. تساعد تلك الجهود في نشر محطات الشحن العامة بالمناطق الريفية والأحياء الحضرية المحرومة، وفقاً لشركة تصنيع السيارات في بيان صادر اليوم الثلاثاء.

تعد هذه الخطوة جزءاً من خطة “جنرال موتورز” لاستثمار 750 مليون دولار في توسيع خيارات الشحن العامة وسط ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية.

ويوجد 113 ألف شاحن عام في أمريكا الشمالية، وتم تسجيل نحو 1.5 مليون سيارة كهربائية عاملة بالبطاريات في الولايات المتحدة وكندا معاً منذ بداية العام 2011، بحسب وكالة بلومبرج.

كما أعلنت “جنرال موتورز” عن تحالفها مع شركات شبكة الشحن المستقلة من أمثال “بلينك تشارجينج” و “تشارج بوينت هولدنجز” و “إيف جو” كجزء من جهودها المبذولة.