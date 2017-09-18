جنرال موتورز تسحب 2.5 مليون سيارة بسبب عيوب في الوسائد الهوائية

وكالات:قال أكبر جهاز للرقابة على الجودة في الصين، إن شركة جنرال موتورز ومشروعها المشترك في الصين شنغهاي جنرال موتورز، سيسحبان أكثر من 2.5 مليون سيارة بسبب عطب في وحدات نفخ الوسائد الهوائية.وقالت الإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي بالصين، إن هذه السيارات مزودة بوحدات لنفخ

وكالات:

قال أكبر جهاز للرقابة على الجودة في الصين، إن شركة جنرال موتورز ومشروعها المشترك في الصين شنغهاي جنرال موتورز، سيسحبان أكثر من 2.5 مليون سيارة بسبب عطب في وحدات نفخ الوسائد الهوائية.





وقالت الإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي بالصين، إن هذه السيارات مزودة بوحدات لنفخ الوسائد الهوائية من إنتاج شركة تاكاتا اليابانية التي تواجه مشكلات.

وابتداء من 29 أكتوبر تشرين الأول ستسحب الشركتان 13492 سيارة مستوردة من طرازي ساب وأوبل كما ستبدأ في 29 ديسمبر عملية سحب أكثر من 2.51 مليون سيارة من طرازي شيفورليه وبويك.

وجاءت عملية السحب تلك التي أعلنتها الإدارة يوم الجمعة بعد عملية سحب مماثلة قامت بها في الأسبوع الماضي شركة فولكسفاجن وفرعها المشترك بالصين وشملت 4.86 مليون سيارة في الصين بسبب مشكلات محتملة في الوسائد الهوائية التي صنعتها شركة تاكاتا.

وتم الربط بين وسائد تاكاتا الهوائية ووفاة 16 شخصا وإصابة 180 آخرين على الأقل في شتى أنحاء العالم. وهذه الوسائد الهوائية معرضة للانفجار بقوة شديدة جدا مما يؤدي إلى تطاير شظايا منها. وأدى هذا العيب إلى أكبر عملية سحب في تاريخ السيارات وإفلاس شركة تاكاتا اليابانية في نهاية الأمر.