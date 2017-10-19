جنرال موتورز تستهدف توفير منتجات صديقة للبيئة

❏ %26 انخفاضا فى استهلاك المياه.. ونستخدم الطاقة الشمسية ❏ تدريب مستمر للعاملين.. ونهتم بمحافظات الصعيد المرسى عزت قالت غادة سليمان، مدير الاتصالات بشركة جنرال موتورز للسيارات، إن الشركة بدأت منذ عام 2012، فى إعادة تدوير النفايات حفاظًا على البيئة…

❏ %26 انخفاضا فى استهلاك المياه.. ونستخدم الطاقة الشمسية

❏ تدريب مستمر للعاملين.. ونهتم بمحافظات الصعيد

المرسى عزت

قالت غادة سليمان، مدير الاتصالات بشركة جنرال موتورز للسيارات، إن الشركة بدأت منذ عام 2012، فى إعادة تدوير النفايات حفاظًا على البيئة وللحد من الملوثات.

وأوضحت فى حوار مع «المال»، أن الشركة بدأت منذ 2012 إعادة تدوير مخرجات الصناعة (النفايات)، لافتة إلى أنها تتعاون مع عدد من الشركات بهذا القطاع، منها على سبيل المثال شركة لافارج للأسمنت، عبر حصولها على مخرجات الصناعة لاستخدامها فى عمليات التصنيع.

ولفتت إلى أن «جنرال موتورز» توفر مخرجات الصناعة مثل البويات، والورق، وبقايا مكونات السيارات، لعدد من الشركات، لإعادة استخدامها، مضيفة أن تلك المخرجات لم تتم الاستفادة منها سابقا، مشيرة إلى أن إستراتيجية عمل الشركة تقوم على تحقيق تنمية مستدامة تعتمد على توفير منتجات صديقة للبيئة.

ولفتت فى حوارها مع «المال»، إلى أن «جنرال موتورز» قللت استهلاك الطاقة والمياه، فى إطار إستراتيجية للاستفادة من الموارد المتاحة، مشيرة إلى أن الشركة تبنت منذ سنوات السلامة على الطريق، كونه أحد أهم المشروعات المجتمعية التى ترعاها.

وأضافت غادة أن شركة جنرال موتورز بدأت تركيب ألواح لاستخدام الطاقة الشمسية داخل مصنعها بمدينة السادس من أكتوبر، توفيرا لاستهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن شركة جنرال موتورز قامت باستبدال لمبات أعمدة الإنارة إلى «الليد»، وتقليل استهلاك المياه بنسبة %26، خلال العام الماضى، مقارنة بالعام السابق له.

وأوضحت أن جنرال موتورز لا تضع مبلغا أو نسبة محددة للمسئولية المجتمعية، خاصة أن السوق متغيرة، وأنه ليس منطقيا أن تكون السوق فى حالة تباطؤ وتتم زيادة المبالغ المخصصة للمسئولية المجتمعية.

وأشارت غادة إلى أن شركة جنرال موتورز تتبنى مشروع «سلامة الطرق»، عبر إقامة ورش العمل والندوات والفاعليات للتوعية بأهمية سلامة الطرق، فى عدد من المحافظات، خاصة بالصعيد، لكونها تعانى من طرق وعرة، منخفضة الإمكانات.

ولفتت إلى أن الشركة نظمت حملة بمحافظة المنيا، للتوعية بإشارات المرور، وكذلك المساهمة فى توفير طرق آمنة، إلى جانب توزيع حقائب مخصصة للتوعية بسلامة الطرق، على عدد من المدارس بمحافظات الصعيد، تحتوى على أدوات مدرسية تغلفها معلومات عن آداب المرور، وكذلك معلومات عن سلامة الطرق.

ولفتت إلى أن اهتمام جنرال موتورز بالصعيد والمناطق النائية، يأتى لكونها مناطق محرومة من الخدمات.

وأضافت أنه فيما يتعلق بالبيئة الداخلية للعاملين بجنرال موتورز، فالشركة تقوم بتوفير ساعات تدريبية لجميع التخصصات.

وأوضحت أن التدريب لا يتعلق فقط بتدريب الفنيين، بل يتعدى ذلك ليصل إلى الإداريين، وجميع العاملين بالشركة لتطوير مهاراتهم، وجعلهم على دراية بأحدث مستجدات العمل.

وأضافت أن جنرال موتورز تقوم دوريا بتدريب الخريجين الجدد، وإطلاعهم على أحدث التقنيات المستخدمة فى عمليات التصنيع والإدارة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن عمليات التدريب تفيد فى الالتحاق بشركة جنرال موتورز، أو لأى شركة أخرى.

قالت إن الشركة تتعاون مع مدارس مبارك كول الفنية، ويتم توفير ساعات تدريبية للطلبة، تثقل مهاراتهم وتجعلهم قادرين على اللحاق بسهولة بسوق العمل.

وأشارت إلى أنها تتعاون أيضا مع جمعية ومؤسسة «مصر الخير»، التى تمتلك عدد من المدارس وتستهدف توفير خريجين فى مختلف التخصصات، كما تتعاون الشركة مع مجموعة المنصور، فى الدورات التدريبية المستمر لشباب الخريجين والطلبة، وأوضحت أن مجموعة المنصور تمتلك أكاديمية للتدريب على العمل بفروعها.

وأضافت أن الاستثمار فى الموارد البشرية أمر لا نقاش فيه، فالشركة تدرك أهمية العامل البشرى فى تطوير وتنمية الأداء، وبالتالى لا تبخل بالدعم الكامل لعمليات التدريب المستمرة.

ولفتت إلى أن جنرال موتورز تقدم الدعم المستمر لعدد من الهيئات والجمعيات والمؤسسات الخيرية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنها تدعم مؤسسة مصر الخير، ومستشفى سرطان الأطفال 57375، وعدد من دور الأيتام.

وأضافت أن الشركة مهتمة أيضا بعمل أنشطة فى عدد من المناسبات الخاصة، مثل شهر رمضان المبارك، ويشارك العاملون فى توفير الدعم للجمعيات والهيئات الخيرية.

وأكدت أن التعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى والإعلام ضرورة لتحقيق التنمية المنشودة، فلا تستطيع جهة العمل بمفردها مهما كانت قوتها، بل يجب التكامل والتنسيق بين جميع الجهات للوصول إلى الهدف المنشود نحو مجتمع متطور.