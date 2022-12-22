جنرال موتورز تستدعي أكثر من 111 ألف سيارة كهربائية في أمريكا لهذا السبب

استدعت جنرال موتورز، عملاقة صناعة السيارات الأمريكية، 111242 سيارة كهربائية طراز شيفروليه بولت في الولايات المتحدة، بسبب عُطل فني تقول إنه قد يتسبب في اندلاع حرب في السيارة عند استعمال شدادات حزام الأمان، حسبما ذكرت “دي بي إيه”.

وبمجرد عمل شدادات حزام الأمان يمكن أن يصدر مخرج الشداد شررا يشعل ألياف السجاد الموجود بالقرب من العمود بي وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نشوب الحريق في السيارة، وفقا لما ذكرته الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية.

وسيقوم الوكلاء بتركيب رقائق معدنية فوق ألياف السجاد بالقرب من مخرج الشداد، مع تركيب غطاء للشداد عند الضرورة في السيارات طرز الفترة من 2017 إلى 2023.

وفي الأسبوع الماضي قررت شركة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة استدعاء 740 ألفا و108 سيارات في الولايات المتحدة بسبب خلل في نظام عمل المصابيح ذات الإضاءة العالية، حيث قد لا يتمكن السائق من إطفاء هذه المصابيح عند الضرورة.

وتشمل عملية الاستدعاء السيارة كاديلا سي.تي 4 من 2020 إلى 2023 وسي.تي5 من 2021 إلى 2023 وبويك إنفيجن وكاديلاك إسكاليد عامي 2022 و2023 وإسكاليد إي.إس.في وشيفروليه سيلفرادو 1500 وسوربان وتاهوي وجي.إم.سي سيرا 1500 ويانكون إكس.إل.