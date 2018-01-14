جنرال موتورز ترفع إنتاجية الجامبو والدبابة لمواجهة قوائم الحجز

❏ الشركة: انتعاش المبيعات وراء الفجوة بين العرض والطلب ❏ %5.3 ارتفاعاً بالأسعار خلال شهرين.. و10 آلاف أوفر برايس ❏ شيفروليه تتصدر السوق بـ %21.6.. وتتربع على الشاحنات بـ%83المال ـ خاصتسعى شركة جنرال موتورز مصر لزيادة الطاقة التشغيلية بمصنعها عبر زيادة الوحدات المنتجة لضخ كميات إضافية بالسوق؛ لت

❏ الشركة: انتعاش المبيعات وراء الفجوة بين العرض والطلب

❏ %5.3 ارتفاعاً بالأسعار خلال شهرين.. و10 آلاف أوفر برايس

❏ شيفروليه تتصدر السوق بـ %21.6.. وتتربع على الشاحنات بـ%83

المال ـ خاص

تسعى شركة جنرال موتورز مصر لزيادة الطاقة التشغيلية بمصنعها عبر زيادة الوحدات المنتجة لضخ كميات إضافية بالسوق؛ لتلبية الطلب على سياراتها التى تشهد قوائم انتظار طويلة؛ خاصة الدبابة والجامبو.

قال مصدر بالشركة إن السبب فى قوائم الانتظار وقلة المعروض من السيارات هو انتعاش المبيعات خلال الربع الأخير من 2017، مما أدى لفجوة بين المعروض والطلب ترتب عليها ظهور قوائم الانتظار.

ونفى المصدر أن يكون تقليل التعاقدات مع الشركة الأم وموردى المكونات هو السبب وراء الفجوة بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن تعاقدات المصنع المحلى مع الموردين تسمح بزيادة مستوى التوريد من المكونات التى تدخل فى العملة الإنتاجية دون مواجهة أية مشكلة.

وأوضحت شركات تجميع سيارات فى وقت سابق، أنها تواجه نقصا فى الإنتاج؛ بسبب إقدامها على مراجعة تعاقداتها مع الشركات الأم بداية 2017 وتقليل مستوى التوريد بسبب حالة الركود التى اجتاحت السوق عقب زيادات الأسعار بالتزامن مع تقلبات أسعار الصرف.

وقال مصدر بالمنصور للسيارات، إن قوائم الانتظار بالشركة تصل إلى 3 أشهر بالنسبة للدبابة، فيما تتراوح بالنسبة للجامبو بين 6 أسابيع و3 أشهر؛ مضيفًا أنه تم إلغاء الحجز نهائيًا على بعض فئات الجامبو لعدم توفرها فى السوق. وأضاف أحد موزعى سوق السيارات، أن التجار والموزعين يبيعون الدبابة حاليا بسعر يزيد عن السعر الرسمى بما يصل لنحو 10 آلاف جنيه؛ بسبب ندرتها فى السوق منذ عدة أشهر.

يذكر أن أسعار شيفروليه الدبابة تبدأ حاليا من 252.2 ألف جنيه للفئة الأولى (شاسيه فقط) مقابل 239.7 ألف جنيه منتصف نوفمبر 2017 بزيادة 12.5 ألف جنيه خلال ما يقرب الشهرين بنسبة ارتفاع %5.2 فيما تصل أسعار الفئة الكاملة “باور وتكييف” إلى 275.2 ألف جنيه مقابل 261.2 ألف جنيه بزيادة 14 ألف جنيه بنسبة زيادة %5.3.

وتصل أسعار الجامبو حمولة 2.5 طن إلى 313 ألف جنيه، مقابل 340.2 ألف جنيه؛ حمولة 4 طن، وفق قوائم البيع بمعارض شركة المنصور للسيارات.

وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» إلى أن شيفروليه تتصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية خلال الأحد عشر شوقا الأولى من 2017 بمبيعات 26.1 ألف سيارة تمثل %21.6 من المبيعات الإجمالية للسوق، وتحتل العلامة الأمريكية المركز الثالث بقائمة السيارات الملاكى الأكثر مبيعًا خلال هذه الفترة بواقع 7272 سيارة وحصة سوقية %8.2، كما تحتل المرتبة الرابعة بسوق سيارات النقل الجماعى بمبيعات 1652 وحدة وحصة سوقية %14.2؛ فيما تتصدر سوق الشاحنات بمبيعات 17.2 ألف سيارة بواقع %83 من مبيعات السوق.