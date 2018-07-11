«جنرال موتورز» تحذر ترامب: زيادة الجمارك يعنى انكماش الشركة وتسريح الآلاف

■ يعمل بالشركة 110 آلاف شخص فى 47 مصنعاً بالولايات المتحدة خالد بدر الدينحذرت شركة جنرال موتورز، أكبر شركة سيارات أمريكية، من أن التعريفات الجمركية التى تريد إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضها على السيارات المستوردة، ستؤدى إلى تسريح آلاف العاملين، وتقليص حجم الشركة، وانخفاض استثماراتها، وتقل

■ يعمل بالشركة 110 آلاف شخص فى 47 مصنعاً بالولايات المتحدة

خالد بدر الدين

حذرت شركة جنرال موتورز، أكبر شركة سيارات أمريكية، من أن التعريفات الجمركية التى تريد إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضها على السيارات المستوردة، ستؤدى إلى تسريح آلاف العاملين، وتقليص حجم الشركة، وانخفاض استثماراتها، وتقليل وجودها داخلياً وخارجياً.

وتعمل الشركة عبر 47 مصنعا، و110 ألف شخص فى الولايات المتحدة الأمريكية، كما تشترى بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً مكونات من شركات التوريد، وتجاوزت استثماراتها 22 مليار دولار فى أنشطة التصنيع الأمريكية منذ 2009.

وجرى تصنيع %30 من سيارات جنرال موتورز التى تم بيعها فى السوق الأمريكية العام الماضى، فى دول أجنبية منها كندا والمكسيك، ومدن فى أوروبا والصين، كما جاء فى تقرير صدر الشهر الجارى من مركز بحوث السيارات بولاية ميتشيجان الأمريكية، أن شركتى فورد وفيات كرايسلر، تستوردان ملايين السيارات للأسواق الأمريكية سنوياً، وفرض الجمارك يعنى هبوط المبيعات وخسائر لتلك الشركات.وذكرت وكالة رويترز أن إدارة واشنطن بدأت فى مايوالماضى، تحقيقات حول ما إذا كانت السيارات المستوردة تشكل تهديدا للأمن القومى الأمريكى، كما كرر الرئيس دونالد ترامب تهديداته بفرض جمارك %20 على السيارات المستوردة، وهذا يعنى ارتفاع أسعار السيارات.

وحذرت شركة فورد ومجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية، من أن فرض جمارك بحوالى %25 يؤدى إلى الاستغناء عن مئات الآلاف من العاملين فى القطاع، وارتفاع أسعار السيارات، وتهديد الصناع بالإنفاق على «ذاتية القيادة».



وقدمت شركة تويوتا موتور اليابانية، تعليقات منفصلة تعترض فيها على جمارك ترامب، مؤكدة أنها تهدد الصناعة الأمريكية، والوظائف، والصادرات، والازدهار الاقتصادى، كما أشارت إلى أن ترامب مدح مرارا الشركة اليابانية لاستثمارها بالسوق الأمريكية، وتخصيص 1.3 مليار دولار لمشروع تجميع مشترك مع شركة مازدا، بولاية ألاباما.

وأعلنت تويوتا أن تلك الاستثمارات تعكس ثقة اليابان فى الاقتصاد الأمريكى، وفى سياسة إدارة واشنطن التى تستهدف خفض كبير فى الضرائب، وليس زياداتها، ما يضر بالعديد من الشركات العالمية التى لها مصانع تجميع فى الولايات المتحدة الأمريكية.

كان السفير الأمريكى لدى ألمانيا، ريتشارد جرينيل، قد أبلغ رؤساء شركات ألمانية لصناعة السيارات منها فولكس فاجن، ومرسيدس، أن الرئيس دونالد ترامب سيعلق تهديدات لفرض رسوم على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، إذا ألغى الاتحاد الرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، إن المفوضية الأوروبية فى بروكسل تتعامل مع المسائل المتعلقة بالنزاع التجارى مع الولايات المتحدة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبى، وأن جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية سيناقش التجارة خلال محادثات مع ترامب فى واشنطن فى وقت لاحق من الشهر الجارى، وستكون فرصة لبحث الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتفرض الولايات المتحدة فى الوقت الحالى، رسوما على واردات السيارات بنسبة %2.5 ، وعلى الشاحنات %25 ، بينما يفرض الاتحاد الأوروبى رسوما نسبتها 10 % على واردات السيارات من الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التجارة الأمريكية جلستى استماع يومى 19 و20 من الشهر الجارى، للتأكد من أن أراء جميع الأطراف المعنية المؤيدة والمعارضة لجمارك ترامب، باتت واضحة، حتى تتمكن الوزارة من عرض التوصيات عليه ليتخذ القرار المناسب.