«جنرال موتورز» تحتل المركز الأول فى التقرير البيئى لعام 2022

حصلت شركة جنرال موتورز على المركز الأول ضمن أكبر 10 شركات لصناعة السيارات فى الدليل البيئى للمركبات الأقل انبعاثًا للمواد الكربونية لعام 2022، الصادر عن منظمة السلام الأخضر.

وذكرت وكالة «يونهاب» أن التقرير السنوى الذى أصدرته منظمة السلام الأخضر فى شرق آسيا مؤخرًا يصنف أفضل 10 شركات سيارات عالمية، بعد تقييمها فى 4 فئات للتخلص التدريجى من الانبعاثات للمركبات العاملة بمحرك الاحتراق الداخلى، والتخلص من الكربون فى سلسلة التوريد، وتقليل الموارد، ورفع الكفاءة.

وبحسب التقرير، حصدت «مرسيدس بنز» المركز الثانى بنحو 37 نقطة، تلتها «فولكس واجن» فى المركز الثالث بواقع 33.3 نقطة.

واحتلت «فورد» المرتبة الرابعة مسجلة 23.5 نقطة، أعقبتها «هيونداى موتورز» فى المركز الخامس بواقع 22.3 نقطة.

واقتنصت «رينو» المرتبة السادسة بمجموع نقاط 20.3، تلتها «ستيلانتس» سابعًا بواقع 19.3 نقطة، ثم «نيسان» ثامنًا بنحو 13.4 نقطة.

وحلت «هوندا» فى المرتبة التاسعة بقائمة شركات السيارات الأعلى تقييمًا للدليل البيئى للمركبات لعام 2022، بعدما تمكنت من حصد 12.8 نقطة، تلتها «تويوتا» فى المركز العاشر مسجلة نحو 10 نقاط.

وذكر «التقرير» أن تويوتا حصلت على أقل الدرجات فى التصنيف للعام الثانى على التوالي.

كما شكلت السيارات عديمة الانبعاثات نحو %0.2 من إجمالى المبيعات فى 2021، مقارنة بحصة قدرها %8 لصالح «جنرال موتور»، وما يقرب من نحو %7 لـ«ريونو».

وقال التقرير إن «هيونداى – كيا» هبطتا من المركز الرابع إلى الخامس، ما يعزى رئيسيا إلى ضعف التخلص التدريجى من المركبات العاملة بمحرك الاحتراق.

وأضاف أن خطة التخلص من الكربون من الصلب للشركة حصلت على علامات عالية، ولكن تضاربت فوائدها مع استراتيجية العمل القوية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدام، ما يؤدى إلى زيادة استهلاك الصلب.

ووفقًا للمنظمة فإن على شركات السيارات تبنى استراتيجيات طموحة لاستخدام المركبات عديمة الانبعاثات، قائلة: «يجب تنفيذ التحول جنبًا إلى جنب مع الاستثمار فى إعادة تدوير البطاريات، إضافة إلى إزالة الكربون من سلسلة توريد الصلب، والانتقال العادل من أجل عمال صناعة السيارات».

يذكر أنه من المقرر أن تبدأ شركة جنرال موتورز، بيع سيارة «شيفروليه بليزر» الكهربائية العام المقبل، ما يضعها فى منافسة مباشرة مع طراز (Y) المطروحة من قبل شركة «تسلا» المنتمية لفئة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الأكثر مبيعاً فى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يطرح طراز «بليزر Blazer» للبيع خلال منتصف العام المقبل، إذ أكدت «جنرال موتورز» على إطلاق سيارة «Chevy Silverado» الكهربائية فى أقرب وقت، وذلك بعد إصدار طراز «Equinox» الذى سيتم تقديمه بنحو 30 ألف دولار خلال العام الجاري.

كما ستبدأ المركبات الثلاث فى تعزيز جهود «جنرال موتورز»، التى طال انتظارها لإثبات هذا النوع من الريادة فى مبيعات الكهربائية بالسوق العالمية.

وفى الوقت الحالي، فإن أحدث سيارات الشركة الكهربائية هى طرازات باهظة الثمن ومن أبرزها «هامر، وكاديلاك».

وتفوقت جنرال موتورز عملاق صناعة السيارات الأمريكية، على نظيرتها اليابانية «تويوتا موتور» فى مبيعات السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثانى من العام الحالي، بالرغم من استمرار نقص المخزون والرقائق واضطرابات سلسلة الإمدادات التى أعاقت قدرة شركات صناعة السيارات على تلبية الطلب المتراجع؛ وفقا لما أظهرته بيانات.

وتسببت تداعيات أزمة جائحة «كورونا» وتباطؤ سلاسل الإمدادات عالميًا فى انخفاض مبيعات «تويوتا» بنسبة %22 لتصل إلى 531 ألفًا و105 مركبة خلال العام الحالى.

وقالت جنرال موتورز: «تأثرت أحجام مبيعات السيارات بالجملة فى الربع الثانى من النقص المستمر فى توريد أشباه الموصلات واضطرابات أخرى فى سلسلة الإمدادات فى يونيو».