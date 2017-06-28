جنرال موتورز تتوقع هبوط المبيعات بأكثر من 550 ألف وحدة

تتوقع «جنرال موتورز» أكبر شركة سيارات أمريكية تراجع مبيعات السيارات الجديدة فى السوق الأمريكية إلى حوالى 17 مليون وحدة مع نهاية هذا العام، بانخفاض أكثر من 550 ألف وحدة عن مبيعات العام الماضى، التى قفزت فيه إلى أكثر من 17.55 مليون وحدة لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها.

وأكد تشاك ستيفينز، رئيس الشئون المالية بشركة «جنرال موتورز»، أن هناك تباطؤا واضحا فى سوق السيارات الأمريكية مع هبوط المبيعات خلال شهر مايو الماضى بحوالى %2.5 للشهر الثالث على التوالى لمعظم شركات السيارات الكبرى، وكذلك مع تزايد أعداد السيارات المستعملة شبه الجديدة الرخيصة نسبيا، والتى ستقلل من مبيعات السيارات الجديدة الأغلى منها بكثير.

وذكرت وكالة «رويترز» أن توقعات شركة جنرال موتورز السابقة فى بداية هذا العام كانت تتجاوز 17.5 مليون وحدة، ولكنها ترى الآن أن المبيعات التى تراجعت بحوالى 200 ألف وحدة خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالى ستهبط أكثر خلال الشهور المتبقية منه حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وتعتزم شركة جنرال موتورز إصدار أسهم قصيرة الأجل بحوالى 3 مليارات دولار فى أقرب وقت خلال الأسابيع القليلة القادمة لتغطية تكاليف معاشات العمال فى وحدة أوبل الأوروبية، لكى تنهى صفقة بيعها لشركة «بيجو – ستروين» الفرنسية بأسرع ما يمكن.

وليست «جنرال موتورز» وحدها التى تعانى من ارتفاع التكاليف وانخفاض المبيعات، فـ«فورد موتور» ثانى أكبر شركة سيارات أمريكية تخطط لوقف إنتاج موديلات فوكاس صغير الحجم فى المكسيك، والاعتماد على استيراد هذه الموديلات من مصانعها فى الصين، حيث يجرى إنتاجها بتكاليف أقل، مما سيوفر لها حوالى مليار دولار.

ويقول جيم هاكيت، الذى يشغل منصب الرئيس التنفيذى لفورد منذ الشهر الماضى فقط، إن إنتاج الجيل الجديد من موديلات فوكاس من مصانع الشركة فى الصين سيبدأ خلال النصف الثانى من عام 2019 بعد عام واحد من وقف الإنتاج فى مصنعها بمدينة ميتشيجان الأمريكية.

ويأتى قرار جيم هاكيت بإلغاء خطط تجميع السيارات فى مصانع المكسيك ووقف بناء مصنع جديد فى المكسيك أيضا لتحقيق الوفورات اللازمة لتقليل التكاليف وذلك على عكس استراتيجية مارك فيلدز، الرئيس التنفيذى السابق لفورد، الذى أعلن العام الماضى عن برنامج تجميع سيارات فوكاس فى المكسيك.

وتتفق خطط جيم هاكيت الرامية لوقف الإنتاج فى المكسيك مع سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى تنتقد استيراد سيارات أمريكية مصنوعة فى المكسيك كما يطالب الشركات الأمريكية بعدم الاعتماد على العمالة المكسيكية فى المصانع الأمريكية، كما يؤكد جو هينريكس رئيس عمليات فورد العالمية، الذى أجرى بحوثا مستفيضة على ذوق المستهلك الأمريكى الذى بات يفضل الموديلات المصنوعة فى الصين أكثر من تلك المستوردة من المكسيك.

وتنوى شركة فورد أيضا استثمار 900 مليون دولار فى مصنع الشاحنات الخفيفة بمدينة كنتاكى الأمريكية وتوفير 1000 فرصة عمل لإنتاج موديلات رياضية متعددة الأغراض مثل إيكسيبيديشن ولينكولن نافيجيتور علامة على الشاحنات متوسطة الحجم ومنها رانجر وموديلات SUV برونكو.