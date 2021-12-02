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جنرال موتورز تتوقع تحقيق أرباح بقيمة 14 مليار دولار في 2021

نقص الرقائق لا يزال يمثل مشكلة
أيمن عزام 10:46 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 10:46 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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قال بول جاكوبسون، المدير المالي لشركة جنرال موتورز، إن الشركة تتوقع تحقيق أرباح  قبل خصم الضرائب بنحو 14 مليار دولار هذا العام، وهو ما يزيد عن التوقُّعات السابقة لمحللي وول ستريت، وفقا لوكالة بلومبرج.

مبيعات جنرال موتورز

 وأوضح المدير المالي بول جاكوبسون خلال حدث استضافه كريدى سويس أمس الأربعاء، إن المبيعات كانت قوية وتمكنت جنرال موتورز من تخفيف الإنتاج المفقود الناجم عن نقص أشباه الموصلات.

 وكانت الشركة التي تتخذ من ديترويت مقراً لها، تتوقَّع في السابق تسجيل أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب بقيمة تتراوح بين 11.5 مليار دولار، و 13.5 مليار دولار.

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ورغم أن نقص الرقائق ما زال يمثل مشكلة؛ فإن الشركة ترى أنَّ الوضع مستقر بشكل يتيح لها بدء تعزيز المبيعات، على حد قول جاكوبسون.

ومن هذا المنطلق، يجب أن يكون أداء الربع الرابع عاملاً مساهماً في تحقيق أرباح تتجاوز نطاق الحد الأعلى للتوقُّع السابق.

النقص في الرقائق لا يزال مشكلة

لكن النقص في الرقائق لا يزال يمثل مشكلة، كما قال جاكوبسون، فقد رأت جنرال موتورز الوضع مستقرًا إلى درجة يمكنها أن تبدأ في تعزيز المبيعات

ويجب أن يؤدي أداء الربع الرابع إلى أرباح تتجاوز اقتراحه السابق بأن الربح سيكون عند الطرف الأعلى من النطاق. 

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وقال المدير المالي إن تراجع المخزونات يعني أنه لا يوجد الكثير من الخصومات على أسعار السيارات، مما سيساعد في الحفاظ على الهوامش أعلى من 10% في أعمال جنرال موتورز في أمريكا الشمالية.

قال جاكوبسون: «مع انخفاض الحوافز ، أصبحت جودة الإيرادات أعلى». مضيفا: «أتوقع أن يكون عام 2022 عامًا نقديًا قويًا» ارتفعت أسهم جنرال موتورز بنسبة 2% إلى 59.03 دولارًا اعتبارًا من الساعة 3:13 مساءً  في نيويورك.

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وأشار جاكوبسون إلى إن النموذج سيبقى على الأرجح طوال عام 2022، مع عدم قدرة جنرال موتورز على العودة إلى مستويات مخزونها التقليدية العام المقبل.

وتابع: «لا أعتقد أننا سنكون في أي مكان قريب من المخزون الطبيعي»، «لا أعتقد أننا سنصل إلى هناك بحلول نهاية عام 2022 حتى مع استقرارنا والحصول على رقائق».

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بقلم أيمن عزام

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