سيــارات

جنرال موتورز تتهم فورد باستخدام علامتها التجارية الخاصة

فورد اختبرت تقنية “بلو كروز” لتطرحها بسياراتها المستقبلية
أيمن عزام 8:31 م, السبت, 24 يوليو 21 8:31 م, السبت, 24 يوليو 21

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كشفت شركة جنرال موتورز أنها قامت هي وشركتها التابعة “كروز روبو تاكسي” بتقديم طلب إلى محكمة فيدرالية أمريكية لمنع شركة فورد موتورز من استخدام اسم “بلو كروز” للتسويق لسياراتها ذاتية القيادة.

صراع يحتدم بين جنرال موتورز وفورد

وقالت “جنرال موتورز” اليوم السبت إن استخدام “فورد” لاسم “بلو كروز” فيه انتهاك لعلامتها الخاصة بها “سوبر كروز” وغيرها من العلامات التجارية الخاصة بجنرال موتورز والخاصة بالسيارات ذاتية القيادة مثل هايبر كروز، بالإضافة إلى العلامة التجارية لشركة كروز، وفقاً لوكالة رويترز.

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وذكرت “جنرال موتورز” في بيان لها: “بينما كانت “جنرال موتورز” تأمل في حل مسألة انتهاك العلامة التجارية مع “فورد” بشكل ودي، لم يكن أمامنا خيار سوى الدفاع بقوة عن علاماتنا التجارية وحماية حقوق الملكية التي اكتسبتها منتجاتنا وتقنيتنا على مدى عدة سنوات في السوق”.

وعلى الجانب الآخر وصفت “فورد” في بيان لها ادعاء شركة جنرال موتورز وتابعتها “كروز” بأنه “لا أساس له من الصحة ولا معنى له”.

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وقالت الشركة: “لقد فهم السائقون لعقود ما هو نظام تثبيت السرعة، وكل صانعي السيارات يقدمونه، و”كروز” هي اختصار شائع للقدرة.

وأشارت “فورد” إلى أن “جنرال موتورز” لم تتخذ إجراءات ضد الشركات الأخرى التي تستخدم كلمة “كروز” في الأسماء التسويقية المستخدمة لوصف أنظمة القيادة الذاتية.

وكانت “فورد” قد أعلنت في أبريل الماضي عن قيامها باختبار تقنية “بلو كروز” لتطرحها بسياراتها المستقبلية.

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بقلم أيمن عزام

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