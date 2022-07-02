جنرال موتورز تتفوق على تويوتا في مبيعات السوق الأمريكية بالربع الثاني

تفوقت جنرال موتورز عملاق صناعة السيارات الأمريكية، على نظيرتها اليابانية تويوتا موتور في مبيعات السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية في الربع الثاني من العام الحالي ، حتى مع استمرار نقص المخزون والرقائق واضطرابات سلسلة الإمدادات التي أعاقت قدرة شركات صناعة السيارات على تلبية الطلب المكبوت، وفقا لما أظهرته بيانات.

وقالت شركة جنرال موتورز ، التي فقدت تاجها كرائد في مبيعات السيارات بالولايات المتحدة العام الماضي لأول مرة منذ العام 1931 لشركة تويوتا ، إنها باعت 582401 سيارة في الربع المنتهي في يونيو المنصرم، بانخفاض 15٪ عن العام السابق.

وباعت تويوتا ، التي كانت واحدة من أكثر شركات صناعة السيارات تضرراً هذا العام جراء اضطرابات سلسلة الإمدادات وإغلاق الصين بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” 531105 سيارات ، بانخفاض 22٪.

وتكافح صناعة السيارات الأمريكية لمواكبة طلب المستهلكين المكبوت على السيارات الجديدة. كان هذا واضحًا مرة أخرى أمس الجمعة عندما قالت “جنرال موتورز” إن لديها ما يقرب من 100000 سيارة تنتظر المزيد من الأجزاء، مما أجبرها على تقديم توقعات ربح ضعيفة للربع الثاني.

وقالت جنرال موتورز: “تأثرت أحجام مبيعات السيارات بالجملة في الربع الثاني من النقص المستمر في توريد أشباه الموصلات واضطرابات أخرى في سلسلة الإمدادات في يونيو”.

ومع ذلك، حافظت شركة صناعة السيارات في ديترويت على توقعات أرباحها للعام بأكمله، حيث تتوقع بيع تلك المركبات للتجار قبل نهاية العام.

وتتوقع الشركة أن يبلغ صافي الدخل في الربع الثاني 1.6 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار، أي أقل من توقعات المحللين البالغة 2.56 مليار دولار، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

وباعت جنرال موتورز أكثر من 7300 سيارة كهربائية في هذا الربع، بما في ذلك شاحنة “بيك أب جي إم سي هامر”، والتي من المقرر أن يرتفع إنتاجها تدريجياً في النصف الثاني.

ومن المتوقع أن تبيع الشركة معظم السيارات الجديدة في الربع ، وفقًا لمؤسسة Cox Automotive ، حيث تعمل الاضطرابات على مستوى الصناعة على زيادة المخزون في شركات صناعة السيارات الكبرى الأخرى.

وسجلت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية مبيعات ربع سنوية بلغت 184191 سيارة، بانخفاض 23٪. ومن المتوقع أن تسجل شركة فورد موتور، التي تصدر تقريرًا في غضون أيام ، ارتفاعًا في المبيعات الفصلية، حيث أدارت مخزونها بشكل أفضل من معظم الشركات الأخرى، كما أنها تتعافى أيضًا من معانات العام الماضي، وفقًا لـ Cox Automotive .

وأضافت Cox Automotive أن تسلا ستكون العلامة التجارية الرئيسية الوحيدة التي تزيد المبيعات في النصف الأول من العام.

وانتهت مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة في يونيو عند 1.13 مليون وحدة ، بمعدل مبيعات سنوي بلغ 13 مليونًا، وفقًا لبيانات واردز إنتليجنس.

يشعر مراقبو الصناعة بالقلق إزاء التأثير المحتمل للتضخم المرتفع لعدة عقود وارتفاع أسعار الغاز على صناعة السيارات، على الرغم من أنهم يشيرون إلى أن الطلب لا يزال قوياً في الوقت الحالي، وهو وضع غير عادي.

ولا يزال هناك عائق كبير أمام زيادة مبيعات السيارات يتمثل في النقص في السيارات والشاحنات على مستوى الصناعة، مما أدى إلى قيام المحللين بخفض توقعات مبيعاتهم للعام بأكمله.