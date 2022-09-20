«جنرال موتورز» تبدأ اختبارات «شيفروليه بولت» على هامش مؤتمر المناخ

تستعد شركة جنرال موتورز لاختبار سيارتها الكهربائية شيفروليه بولت، على هامش مؤتمر المناخ الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل؛ تمهيدًا لتدشين مشروع إنتاجها؛ فى أعقاب إعلان الحكومة بدء حوافز استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها.

أوضحت مصادر مطلعة بوزارة الصناعة أن «جنرال موتورز» ستستغل مؤتمر المناخ لتسويق سيارتها فى مصر، وتقديم نفسها كإحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج الطرازات الكهربائية؛ بما يتناسب مع مستهدفات الحكومة لتقليل فاتورة الطاقة وترشيد استهلاك الوقود، والاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة النظيفة.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة جزء من الاختبارات التى تعتزم «جنرال موتورز» القيام بها لمعرفة اتجاهات الجمهور بخصوص السيارات الكهربائية؛ وتحديدًا نحو «شيفروليه بولت»؛ للاستفادة من الحوافز التى ستقدمها إستراتيجية النهوض بالصناعة؛ إذ يعتبر إنتاج الطرازات النظيفة أحد المعايير التى سيتم على أساسها منح خصومات ضريبية وجمركية للشركات؛ إلى جانب عوامل أخرى.

وأشارت إلى أن الشركة الأمريكية لم تستقر بعد على سعر نهائى لـ«شيفروليه بولت»؛ إذ تم تعديله أكثر من مرة، منذ إعلان «جنرال موتورز» ووكيلها «المنصور للسيارات» طرحها فى مصر.

وتوقع أحد موزعى العلامة الأمريكية أن يبدأ إنتاج «بولت» خلال العام المقبل؛ إذا تم اعتماد إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات فى مصر بشكل رسمي؛ إذ يرهن المصنعون جميعًا توسعاتهم بالإقرار الرسمى لها؛ سواء فى الطرازات الكهربائية أو بالوقود التقليدى.

يذكر أن رئيس الوزراء عقد اجتماعات سابقة مع مسئولين بشركتى «المنصور» و«جنرال موتورز» فى إطار المناقشات الخاصة بإستراتيجية النهوض بصناعة السيارات، وتطرقت إلى خطط دعم وتصنيع الموديلات الكهربائية فى مصر.