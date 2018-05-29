«جنرال موتورز» باعت مليون «باوجون» فى الصين.. العام الماضى

خالد بدر الدينقفزت مبيعات موديلات باوجون والتى تعنى باللغة الصينية «الحصان الثمين»، والتى تُنتجها شركة جنرال موتورز الأمريكية فى مصنعها بمدينة ليوزهوالصينية بأكثر من 10 أمثال منذ عام 2013 لتتجاوز مليون وحدة مع نهاية العام الماضى، بفضل سعرها الرخيص الذى يقل عن 6 آلاف دولار.وتتوقع وكال

خالد بدر الدين

قفزت مبيعات موديلات باوجون والتى تعنى باللغة الصينية «الحصان الثمين»، والتى تُنتجها شركة جنرال موتورز الأمريكية فى مصنعها بمدينة ليوزهوالصينية بأكثر من 10 أمثال منذ عام 2013 لتتجاوز مليون وحدة مع نهاية العام الماضى، بفضل سعرها الرخيص الذى يقل عن 6 آلاف دولار.

وتتوقع وكالة LMC أوتوموتيف الأمريكية لأسواق السيارات العالمية ارتفاع المبيعات السنوية من السيارات فى الصين بحوالى 5 ملايين وحدة خلال الخمس سنوات المقبلة لتتجاوز 34 مليون وحدة، بعد أن ارتفعت مبيعات جنرال موتورز بحوالى %18 خلال الربع الأول من العام الحالى لتصل إلى حوالى 600 مليون دولار بفضل موديلات باوجون وكاديلاك.

وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة جنرال موتورز توقعت منذ أكثر من عشر سنوات أن تأتى الموجة المقبلة من إيرادات بيع السيارات الرخيصة والصغيرة من المدن الصغيرة داخل الصين،إذ ساعد قوة نمواقتصاد الصين إلى ظهور طبقة متوسطةجديدة، وتزايد أعداد الصينيين الذين يريدون شراء سيارة جديدة لأول مرة، لدرجة أن مبيعات موديلات باوجون زادت من 34.6 ألف وحدة عام 2008 إلى أكثر من 438.6 وحدة عام 2015 ثم إلى حوالى 714 ألف وحدة عام 2016،ومن المتوقع أن تصل إلى حوالى 1.5 مليون وحدة مع نهاية العام الحالى لتتجاوز مبيعات شيفروليه، وتقترب من مبيعات بويك.

وانتعشت مبيعات السيارات العالمية خلال العقد الماضى بفضل تزايد الطلب من الصين التى باتت أكبر سوق للسيارات فى العالم بعد أن ارتفع إنفاق المستهلكين هناك، وبدأوا يشترون نسخًا محلية من الموديلات الأجنبية الفاخرة، مثل مرسيدس، وأودى، وBMW الألمانية، وبويك الأمريكية الفارهة التابعة لجنرال موتورز التى غزت السوق الصينية بسيارتها الرخيصة باوجون المخصصة لأصحاب الدخول والأجور المتوسطة.

واستطاعت جنرال موتورز أن تنفذ فى الصين نفس الاستراتيجية التى طبقتها فى الولايات المتحدة الأمريكية عندما استفادت من الانتعاش الاقتصادى بعد الحرب العالمية الثانية، وقام رئيسها الأسطورى حينذاك الفريد سلون بإنتاج سيارة لكل مستهلك تبعا لدخله والغرض منها من شيفروليه العادية إلى الموديلات الفاخرة مثل بونتياك وبويك وكاديلاك.

وأكد دان أمان، رئيس جنرال موتورز حاليا، إنه طبق نفس الاستراتيجية فى الصين التى ارتفع نموها الاقتصادى خلال السنوات الماضية ليستفيد من هذا الانتعاش لدرجة أن جنرال موتورز باتت الشركة الأجنبية الوحيدة التى تنتج داخل الصين علامات خاصة بها مع علامات محلية للصينيين فقط مثل باوجون.

وتعتمد جنرال موتورز على نمومبيعاتها فى الصين التى تتميز بقوة شرائية ضخمة، ولاسيما أن الشركة الأمريكية قلَّصت أنشطتها أوأنهتها تمامًا فى العديد من الأسواق العالمية، ومنها أوروبا أنهت أنشطتها فيها بعد حوالى 90 سنة، فتكبدت خسائر اقتربت من 20 مليار دولار منذ عام 1999 وحتى العام الماضى الذى تركت خلاله الهند أيضًا بسبب انخفاض هامش أرباحها هناك، كما هربت من روسيا عام 2015 بسبب التوترات السياسية، وانعدام الاستقرار الاقتصادى؛ نتيجة العقوبات الغربية لاحتلال موسكوجزءًا من أوكرانيا.

وبلغت مبيعات جنرال موتورز وشركائها الصينيين حوالى 4 ملايين وحدة العام الماضى داخل السوق الصينية بزيادة حوالى مليون وحدة عن مبيعاتها فى السوق الأمريكية، بينما ارتفعت أرباحها فى الصين إلى حوالى مليارى دولار أوما يعادل %18 من إجمالى أرباح الشركة على مستوى العالم.

ويؤكد مات تسين، رئيس فرع جنرال موتورز فى الصين، إن معظم النموفى مبيعات السيارات يأتى من السيارات الرخيصة، ولذلك فإن وحدة باوجون التابعة لجنرال موتورز تبنى معارض بيعها فى المدن الصغيرة ومتوسطة الحجم للاستفادة من القوة الشرائية الجديدة غير أنها لها معارض أيضًا فى بكين والمدن الكبرى لأن برامجها التسويقية تروج لسياراتها الرخيصة والقوية التى يمكن الاعتماد عليها داخل المدن وخارجها.

وتنتج جنرال موتورز سيارات باوجون 310 الهاتشباك الصغيرة بسعر يقل عن 6 آلاف دولار، والرياضية متعددة الأغراض كبيرة الحجم بحوالى 11 ألف دولار، وألفان التى تتسع لسبعة ركاب بثمن يتوقف عند 18 ألفًا و500 دولار، وكذلك موديلات شيفروليه الصغيرة بأكثر من 7 آلف دولار، كما أن جميع هذه الموديلات تتميز بجميع الكماليات من أجهزة تكييف هواء وشاشات كبيرة باللمس لنظم المعلومات ولكنها ينقصها ناقلات الحركة الأوتوماتيكى والفرامل التلقائية عند الطوارئ والتحذيرات السريعة التى تبين وجود مركبات عند المنحنيات.

وظهرت باوجون فى الصين منذ عام 2010 عندما تحالفت جنرال موتورز مع شركة FAW المعروفة بإنتاجها سيارات فان وشاحنات رخيصة وصغيرة وتجارية، والتى يقبل العديد من المستهلكين لشرائها باعتبارها سيارات عائلية ثم تحالفت جنرال موتورز مع شريك صينى آخر هو SAIC موتور لتكوين تحالف ثلاثى لإنتاج المزيد من الموديلات الصغيرة والفان التجارى.

وعندما بدأت الموديلات الصينية النحلية مثل شيرى وجيلى وBYD وFAW تنتعش مبيعاتها منذ حوالى عشر سنوات قررت جنرال موتورز إنتاج ماركة محلية للوصول إلى الأسواق الكبرى البعيدة عن المدن الساحلية لمنافسة هذه العلامات المحلية، ولذلك تحالفت مع FAW وSAIC لتأسيس مشروع لسيارات باوجون الرخيصة.

واتجهت باوجون بعد نجاحها فى بيع السيارات الصغيرة والرخيصة إلى إنتاج موديلات أكبر لعائلات الطبقة المتوسطة، ولاسيما التى لها أكثر من طفل كما ذكر لوجيفينج مدير المبيعات بشركة لونجشينج جوندا لخدمات البيع فى بكين، والذى يؤكد أن عملاء باوجون باتوا من الشباب، وهناك نسبة متزايدة من عائلات الطبقة المتوسطة تجتذبها أيضًا موديلات باوجون.

وأنتجت أيضًا شركة باوجون سيارات كهربائية بعد أن أعلنت حكومة بكين عن تقديم دعم كبير لهذه السيارات صديقة البيئة لدرجة أن موديلات باوجون 100 E الكهربائية التى يبلغ سعرها 14 ألف دولار يدفع المستهلك 5200 دولار فقط، وتسهم الحكومة بالباقى الذى يبلغ 8800 دولار.

ويرى مات تسين أن باوجون تتجه أيضًا لإنتاج موديلات أكبر وأغلى بحوالى 10 آلاف دولار، وحتى 20 ألف دولار لتقترب أسعارها من أسعار شيفروليه، غير أنها مازال ينقصها الكماليات الفاخرة التى تتميز بها شيفروليه، ولكن سعر باوجون سيظل أرخص؛ لأن أجر العامل فى مصنع مدينة ليوزهوالصغيرة يتراوح بين 5-7 دولارات فى الساعة، بينما أجر العامل فى المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاى يصل إلى 10 دولارات فى الساعة.

وتعتمد جنرال موتورز على باوجون فى تحقيق الأرباح لأن مبيعاتها فى ارتفاع مستمر بينما مبيعات بويك مثلا تراجعت بحوالى 400 ألف وحدة العام الماضى لتنزل إلى أقل من 1.2 مليون وحدة، بينما زادت مبيعات شيفروليه إلى حوالى 560 ألف وحدة ولكنها أقل من مستواها القياسى بحوالى 100 ألف وحدة، والذى وصلت إليه عام 2014.