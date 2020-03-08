جنرال موتورز: «الملاكى» وراء تراجع شراء السيارات خلال 2019

تراجعت شراء السيارات بمختلف أنواعها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» فى السوق المصرية بنسبة %0.4 لتصل إلى 206 آلاف و121 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة مع 206 آلاف و918 وحدة فى 2018، بحسب البيانات الصادرة عن شركة جنرال موتورز.

يعود انخفاض مبيعات قطاع السيارات إلى الأداء المتراجع الذى سجلته شريحة «الملاكى» بنسبة 5% إلى 150.7 ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 158.4 ألف وحدة فى عام 2018.

فى المقابل قفزت مبيعات السيارات التجارية من فئات «الأتوبيسات، والشاحنات» بمعدل %14 لتسجل 55.3 ألف مركبة خلال 2019، مقابل 48.4 ألف وحدة فى 2018.

بحسب إحصاءات «جنرال موتورز» تصدرت العلامة التجارية شيفروليه قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع السيارات، مستحوذة على حصة سوقية %20.4 بإجمالى بيع 41.9 ألف وحدة خلال العام الماضى.

اقتنصت العلامة اليابانية نيسان المرتبة الثانية بحصة سوقية %10.3 بعد تمكنها من بيع 21.3 ألف مركبة.

جاءت هيونداى الكورية فى المرتبة الثالثة بعد أن استحوذت على حصة سوقية %9.2 محققة بيع 18.9 ألف سيارة، تبعتها «تويوتا» فى المركز الرابع بحصة بلغت %8.6 مسجلة 17.8 ألف وحدة.

احتلت رينو الفرنسية المرتبة الخامسة فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات بمختلف أنواعها بعد أن حققت حصة سوقية %7.3 من بيع 15 ألف سيارة.

وجاءت العلامة الكورية كيا المرتبة السادسة مستحوذة على حصة سوقية %4.3 بإجمالى بيع 8.9 ألف وحدة، فيما حصدت “أوبل” المركز السابع بحصة بلغت %4 بعد أن استطاعت بيع 8.3 ألف سيارة.

تمركزت بيجو الفرنسية فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية %3.9 وبيع 8 آلاف مركبة، تلتها “بى واى دي” فى المركز التاسع بحصة بلغت %3 بواقع 6 آلاف سيارة.

جاءت العلامة الصينية شيرى فى المرتبة العاشرة بعد أن اقتنصت حصة سوقية قدرها %2.7 بإجمالى بيع 5.5 ألف سيارة، فيما استحوذت باقى الماركات التجارية الأخرى على حصة %26.3 بإجمالى بيع 54 ألف مركبة.

«هيونداى توسان» تتصدر مبيعات «SUV»

أكدت الإحصاءات الصادرة عن شركة جنرال موتورز تصدر طراز هيونداى توسان قمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مستحوذة على حصة سوقية %17.9 بإجمالى بيع 6.8 ألف سيارة.

جاءت كيا سبورتاج فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الرياضية الأكثر مبيعًا بحصة سوقية %15.9 مسجلة بيع 6 آلاف مركبة، تبعتها «شيرى تيجو» فى المركز الثالث بحصة بلغت %8.3 محققة بيع 3.1 ألف وحدة.

حصدت نيسان قشقاى المرتبة الرابعة بعد أن استحوذت على حصة سوقية %6.8 محققة بيع 2.6 ألف مركبة خلال العام الماضى، تبعتها «بيجو 3008» فى المركز الخامس بحصة 5.5% بواقع 2.1 ألف سيارة.

حلت رينو كادجار فى المرتبة السادسة بحصة سوقية %5.2 مسجلة بيع 1.9 ألف وحدة، تلتها «سكودا كودياك» فى المركز السابع بحصة بلغت %4.7 محققة بيع 1.8 ألف مركبة.

حصدت ميتسوبيشى أكليبس كروس المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.6 بعد أن استطاعت بيع 1.7 ألف سيارة، تبعتها “جيلى إيمجراند X7” فى المركز التاسع بحصة بلغت %4.1 محققة بيع 1.5 ألف سيارة.

تمركزت إم جى RX5 فى المرتبة العاشرة مستحوذة على حصة %3.6 بإجمالى بيع 1.3 ألف مركبة، تلتها «أوبل جراند لاند» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %3.4 محققة بيع 1.2 ألف سيارة.