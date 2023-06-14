«جنرال مصر» تفاضل بين 4 ماركات للاستحواذ على وكالة للسيارات النقل «البيك أب»

تفاضل شركة «جنرال مصر» بين 4 ماركات تجارية للاستحواذ على وكالة للسيارات النقل «البيك أب» بغرض إنتاجها وطرحها فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر «جنرال مصر» إحدى شركات مجموعة «أبو حتة للسيارات» الوكيل الحصرى لسيارات «شيري» و«جوى لونج» الصينية، بالإضافة إلى امتلاكها حقوق توزيع العديد من الماركات التجارية ومنها «نيسان، وتويوتا، وميتسوبيشي، وشيفروليه، وهيونداي، وإم جى، وهافال، وغيرها».

قال نشأت أبو حتة، المدير العام لـ«جنرال مصر»، إنها تدرس عددًا من العروض المقدمة من قبل شركات السيارات الصينية للحصول على حقوق استيراد وتوزيع مركبات «البيك أب» بالإضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وبيع قطع الغيار.

وأضاف أن المفاوضات الجارية تتضمن مشروع تجميع طرازاتها محليًا، بهدف تفادى الصعوبات المفروضة على عمليات الاستيراد، والقدرة على إنتاج وتوريد كميات تتناسب مع حجم الطلب الداخلى.

وأشار إلى أن شركته لديها خطة توسعية فى مجال بيع وتسويق السيارات من خلال الدخول فى مشروعات تصنيع المركبات بمختلف فئاتها، التى تشمل «المينى فان والنقل» كخطوة أولى، يعقبها التوغل فى قطاعات أخرى ومنها سيارات الركوب فئة ذات السبع مقاعد «MPV».

وأكد أن شركته تستهدف عقد شراكات مع الكيانات العالمية بهدف الدخول فى مشروعات التصنيع المحلي، لتلبية متطلبات السوق بالإضافة إلى توجيه جزء من الطاقة الإنتاجية للتصدير.

وأوضح أن «جنرال مصر» تمكنت من التعاقد مع شركة «آدفنست ترانسبورتيشن جروب ATG» بهدف استغلال خطوط إنتاجها لتجميع سيارات «شينراي» فئة «المينى فان» التى تم طرحها محليًا، موضحا أنها تسعى لتكرار هذه التجربة فى مراحل تصنيع مركبات النقل «البيك أب» بهدف تسريع وتيرة عمليات التجميع المحلي.

ولفت إلى أن شركته تدرس استغلال المناطق الحرة التابعة لها فى «مصر، والإمارات، وبلجيكا» فى آلية تنفيذ عمليات التصدير للدول المجاروة وعلى رأسها الأفريقية والخليجية، والتى تعد أبرز الأسواق النشطة فى عمليات بيع وتجارة السيارات حالياً.

يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين سجل نحو 13 مليونا و434 ألف دولار، بإجمالى 105 مركبات، مقابل 5 ملايين و63 ألف دولار بواقع 51 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق بنسب نمو %165، وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.