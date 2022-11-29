«جنرال مصر» تطرح أول دفعة من «شنراى» محلياً خلال شهرين

تستعد «جنرال مصر» التابعة لشركة «أبو حتة» للسيارات، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شنراى، وجوى لونج» لطرح أول دفعة من طرازات «شنراى» المنتمية لشريحة «المينى فان»- ذات النسخة المنتجة محليًا- خلال شهرين.

وقال نشأت حتة، مدير عام الشركة «أبو حتة» إن تلك الخطوة تأتى بالتعاون مع «آدفنست ترانسبورتيشن جروب ATG» التى تقوم بعمليات التصنيع المحلى بمصنعها بالعاشر من رمضان، حيث من المقرر أن تطرح أول دفعة من طرازات «شنراى» تحت مظلة «جنرال مصر» خلال شهرين على أقصى تقدير.

وأضاف أن الشركة تولى اهتمامًا بالتوسع فى مشروعات التصنيع المحلى للسيارات بغرض الاستفادة من التيسيرات والتخفيضات الجمركية التى تمنحها الدولة للمصنعين المحليين على مكونات الإنتاج، علاوة على تقليص التكلفة الاستيرادية.

وأشار إلى أن جنرال مصر قررت الدخول فى مشروع التصنيع المحلى بالرغم من التحديات التى واجهت قطاع السيارات وأبرزها تباطؤ إجراءات استيراد الشحنات المتعاقد عليها من المكونات والسيارات الكاملة خلال الفترة الماضية.

وأكد أن «أبو حتة» لديها خطة طموح لتعزيز مكانة العلامة الصينية «شنراى» فى مصر من خلال إنتاج وتوريد الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى، بجانب الحرص على تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء بعد الاستحواذ عليها حصريًا فى السوق المحلية، مضيفًا أن المجموعة تسعى أيضًا للمشاركة فى المشروعات التى تنفذها الدولة فى عمليات إحلال واستبدال المركبات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى ضمن الخطة المستقبلية لـ«شنراى».

وأكد الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، فى تصريحات سابقة، أنه جارٍ حصر أعداد مركبات النقل الخفيف «التوك توك»- ذات ثلاثة عجلات- لتقنين أوضاعه من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، أو الاستفادة من مبادرة الإحلال بأخرى سيارة «مينى فان».

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» بلغت المبيعات الإجمالية لسيارات «المينى فان» نحو 5.8 ألف مركبة فى السوق المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.

وتتوافر 4 ماركات تجارية تعمل على تقديم سيارات المينى فان فى السوق المحلية، هى «شيفروليه، سوزوكى، وفيكتورى، وكارى».