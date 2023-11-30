«جنرال مصر» ترفع إنتاج «شنراى X30» المينى فان 50%.. ديسمبر المقبل

كشف نشأت حتة، رئيس شركة “جنرال مصر” وكيل العلامة الصينية “شنراى”، أنها قررت رفع طاقتها الإنتاجية من موديلاتها بنحو 50%، لتلبية طلبات السوق، بعدما سجلت أسعار طرازات المينى فان “x30” زيادات غير رسمية “أوفر برايس” مقارنة بالقوائم المعلنة، والتى تدور حول 410 ألف جنيه للمركبة.

حتة: عدة أسباب تدفع الوكلاء إلى التجميع محلياً

وقال إن سوق السيارات تتجه حاليًا إلى الاعتماد على الطرازات المجمعة محليًا، فى الوقت الذى تشهد فيه الموديلات المستوردة بالكامل زيادات ضخمة، نتيجة ارتفاع أسعار الصرف، بخلاف صعوبة الحصول على تمويل أو تدبير عملة لاستيرادها.

وتابع أن “جنرال مصر” تنتج شهريًا ما يقرب من 80 سيارة مينى فان محليًا، فيما قررت رفع طاقتها إلى 120 بداية من ديسمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن جنرال مصر تنتج طرازات “شنراى مينى فان x30” لدى الغير فى مصنع «آدفنست ترانسبورتيشن جروب ATG» بمدينة العاشر من رمضان.

وتوقع حتة أن يتجه الوكلاء إلى مشروعات التجميع المحلى أو الإنتاج داخل مصر، بسبب صعوبات جلب موديلات من الخارج، بخلاف الدعم الحكومى واهتمام الدولة بتنمية عدد من الصناعات ومنها السيارات ومكوناتها.

وأعلنت الحكومة فى وقت سابق عن إطلاق البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات ومكوناتها من خلال 4 محددات للدعم، تشمل زيادة نسبة المكون المحلى، وحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها على خطوط التصنيع، والتصدير للأسوق الخارجية، علاوة على إنتاج المركبات الكهربائية.