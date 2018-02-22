جنرال روسي : اختبرنا أكثر من 200 سلاح جديد في سوريا

أ ف ب قال الجنرال فلاديمير شامانوف، الذي يترأس لجنة نيابية بمجلس النواب الروسي (الدوما)، إن بلاده اختبرت أكثر من 200 نوع جديد من الأسلحة في سوريا، في الوقت الذي تواجه فيه موسكو اتهامات بالمشاركة في القصف العنيف على آخِر معاقل المعارضة قرب دمشق. وتابع شامانوف، القائد السابق للمظليين، والذي ا

أ ف ب





قال الجنرال فلاديمير شامانوف، الذي يترأس لجنة نيابية بمجلس النواب الروسي (الدوما)، إن بلاده اختبرت أكثر من 200 نوع جديد من الأسلحة في سوريا، في الوقت الذي تواجه فيه موسكو اتهامات بالمشاركة في القصف العنيف على آخِر معاقل المعارضة قرب دمشق.

وتابع شامانوف، القائد السابق للمظليين، والذي انتُخب نائبًا في كلمة بمناسبة “يوم المدافعين عن الامة”: “لقد أظهر ذلك فعالية الأسلحة الروسية أمام العالم أجمع”.

إلا أن شامانوف لم يحدد ماهية الأسلحة أو متى تم اختبارها في سوريا.

وتتهم الولايات المتحدة روسيا الحليف الرئيسي لسوريا بالمشاركة في الحملة العسكرية العنيفة التي ينفذها النظام السوري منذ 18 فبراير على الغوطة الشرقية شرق دمشق والتي أوقعت أكثر من 400 قتيل من المدنيين بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

غير أن الكرملين نفى الأربعاء أي دور في الغارات. وكرر، اليوم الخميس، أن “المسئولين عن الوضع في الغوطة الشرقية هم الذين يدعمون الارهابيين الذين لا يزالون فيها. وكما تعلمون لا روسيا ولا سوريا ولا إيران هي جزء من هذه الفئة في البلاد”.

ويقوم الجيش الروسي منذ سنتين بحملة في سوريا بدأها في سبتمبر 2015 دعمًا للرئيس بشار الأسد. وأدى ذلك إلى تغيير مسار النزاع متعدد الجبهات لصالح نظام الأسد.