جنرال إليكتريك تنقسم إلى ثلاث شركات بغرض خفض المديونية

قالت شركة جنرال اليكتريك الثلاثاء إنها تعتزم الانقسام إلى ثلاث شركات عامة وسط سعي الشركة صاحبة التاريخ العريق لتبسيط أعمالها وخفض مديونياتها ورفع قيمة سهمها.

خفض المديونية

ويؤذن الانقسام بانتهاء تكتلا استمر 129 عاما بعد أن كان يوما الأكثر قيمة من بين الشركات الأمريكية ورمزا عالميا لقوة الأعمال الأمريكية.

وقفزت أسهم شركة جنرال إليكتريك بنسبة 6% في بداية التعاملات، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 1,5 عاما.

وقالت الشركة التي تتخذ من بوسطن مقرا لها إن الشركات الثلاثة ستركز على الطاقة والرعاية الصحية والطيران.

وتعتزم شركة جنرال إليكتريك فصل شركة الرعاية الصحية، إذ تتوقع أن تحتفظ بها بحصة بقيمة 19.9% في مطلع 2023.

وعقب الانقسام، ستصبح شركة جنرال إليكتريك شركة طيران برئاسة المدير التنفيذي لاري كالب.

وتعد هذه الخطوة هي الأكثر جسارة في عهد كالب الذي تولى زمام الأمور في شركة جنرال إليكتريك عام 2018 لتبسيط أعمال الشركة.

وسعى كالب للتركيز على خفض المديونية وتحسين تدفقات السيولة عند طريق تسريع العمليات وخفض التكاليف.

وأدت هذه الإجراءات إلى تحسين ميزانية شركة جنرال إليكتريك ووضعتها على المسار الصحيح لخفض المديونية بأكثر من 75 مليار دولار بنهاية عام 2021.

وفي حوار مع وكالة رويترز، قال كالب إن قرار تقسيم جنرال إليكتريك جرى التمهيد له بالتقدم الذي حققته الشركة على صعيد إصلاح ميزانيتها والأداء التشغيلي لها. ولم يتوقع كالب أن يواجه قرار التقسيم أية عقبات رقابية أو عمالية، مشددا على عدم وجود أية ضغوط من قبل المستثمرين وراء قرار التقسيم.