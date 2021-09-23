«جنرال إليكتريك» تنتهي من تنفيذ مركز تحكم «مجمع بنبان» باستثمارات 90 مليون جنيه

انتهت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية من تنفيذ وتشغيل أول مركز للتحكم، ومراقبة أداء أكبر مجمع للطاقة الشمسية في مدينة بنبان بمحافظة أسوان.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء لـ ” المال” ان جنرال الكتريك تقوم حاليا بمرحلة التجارب الخاصة بالمركز ، كما تقوم المصرية لنقل الكهرباء المسئولة عن المركز والمالكه له بتجميع البيانات كافة الخاصة بكافة المشروعات الشمسية لتسجيل كافة البيانات.

وأشارت الى أن مدة التجارب الخاصة بالمركز تستغرق ما بين شهر الى شهرين ، موضحا أن المركز يساهم فى مراقبة أداء 32 محطة لتوليد الطاقة الشمسية بإجمالى قدرة تصل إلى 1465 ميجاوات ،وتصل استثماراته لما يقارب 90 مليون جنيه .

وقامت المصرية لنقل الكهرباء بتمويل المشروع عبر الحصول على تمويلات من مستثمرى بنبان للطاقة الشمسية بنسب متفاوتة، طبقا لقدرة كل مشروع يتم تنفيذه، ويقام المركز على مساحة 400 متر مربع داخل حدود محطة محولات بنبان 3 .

يذكر أن المركز يقوم بالتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة أداء المهمات الكهربائية فى المشروعات وعرضها فى الزمن الحقيقي، وتجميع بيانات التنبؤ بكميات الطاقة المنتجة من المحطات المختلفة، والتنسيق بين تشغيل محطات الطاقة الشمسية والمركز القومى للتحكم فى الطاقة.

ومن المرتقب أن يتم الافتتاح الرسمى للمشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري، ويساهم المشروع فى تصدير الطاقة إلى قارة أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو الأكبر لمحطات الطاقة الشمسية فى أفريقيا والشرق الأوسط ، ويضم 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء بحجم قدرة إنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات، ما يعادل %90 من الطاقة المنتجة ‏من السد العالى .

يذكر أن مشروع بنبان بأسوان يهدف إلى زيادة الطاقة المنتجة النظيفة ، وتوفير فرص عمل للشباب، بجانب مساهمته فى تنوع مصادر الطاقة الكهربائية للمواطنين، ودوره فى تفادى 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.‏

وقامت وزارة الكهرباء مؤخراً بإنشاء 4 محطات محولات لربط محطات التوليد بالشبكة الموحدة، وبإجمالى أطوال كابلات ربط محطات التوليد بمحطات المحولات تصل إلى 1000 كم، ويبلغ إجمالى استثمارات المشروع الذى يقام على مساحة ‏37 كم2‏ أكثر من 2 مليار دولار، ومتوقع توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.