جنرال إليكتريك تستقبل 188 فكرة إبداعية لرعايتها

قال المهندس أيمن خطاب، رئيس شركة جنرال إليكتريك بمنطقة شمال شرق أفريقيا، إن شركته استقبلت خلال المرحلة الماضيه طلبات لرعاية 188 فكرة إبداعية في 3 مجالات بالسوق المصرية، هي الرعاية الصحية والنقل والطاقة، ضمن مسابقة تحدي الابتكار الرقمي الذي تنظمه الشركة بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي بوزارة الاتصالات.



جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بمسابقة جنرال إليكتريك، الذي عقدته اليوم الإثنين بمقر الوزارة في القرية الذكية.



وأوضح خطاب أن التعاون بين الشركة والوزارة ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بدأ منذ 2016، مبينا أن الأفكار المتقدمة جاءت من 18 محافظة، بواقع 70 فكرة بقطاع الطاقة، و63 للنقل، و55 في مجال الرعاية الصحية.

وأكد أن عوامل نجاح المسابقة تتمثل في دعم وزارة الاتصالات وخبرة الشركة في التصنيع ومركز الإبداع في دعم رواد الأعمال.



ونوه بأن الفائزين سيحصلون علي جائزة مادية بقيمة 100 ألف جنيه، ورخصة مجانية لاستخدام منصة الإنترنت الصناعي التابعة للشركة، مطالبا القاضي بتكرار المسابقة سنويا، الأمر الذي وافق عليه وزير الاتصالات.

وأضافت أسماء حسني، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، أن المسابقة بدأت خلال الفترة من 5 سبتمبر وحتي 30 نوفمبر الماضي، لتطوير حلول صناعية موجهة للمجتمع باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء معتبرة أنها تمثل إحدي المبادرات التي تتبناها إيتيدا لدعم رواد الأعمال والمطورين محليا وخارجيا.

من جهته أكد ياسر القاضي، وزير الاتصالات، أن رعاية المبدعين ليست حكرا علي محافظة بعينها، مبينا أن جعل المسابقة حدثا سنويا سيمكن أكبر عدد من المتسابقين، وأنه يجب زيادة عدد الجوائز إلي 5.

ودعا القاضي إيتيدا إلي احتضان الأفكار الثلاث الفائزة وتقديم الدعم لها ماديا وفنيا، منوها بأنه سيتقدم بمذكرات إلي وزراء الكهرباء والنقل والطاقة لبحث التعاون المشترك بشأن هذه الأفكار.